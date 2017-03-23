Весной как никогда хочется преображения, новых достижений и красоты. У бердчанок есть шанс провести это время года с пользой для своей фигуры. С 1 апреля в санатории «Рассвет» стартует новая программа «Худеем с матерами». В руках профессионалов килограммы уйдут на глазах, а тело приобретет соблазнительные формы.

Мастера санатория «Рассвет» приготовили два варианта программы стройности. Каждая может выбрать удобный формат похудения.

Вариант № 1 «Все включено». Он подойдет для тех, кто хочет не просто сбросить вес, но и отдохнуть душой и телом от повседневных забот. Санаторий предлагает 7, 10 и 14 дней красоты и здоровья. В полный пакет услуг входит проживание в уютном номере, наблюдение врача-диетолога и психолога, питание по специальному диет-меню, комплекс лечебных и оздоровительных процедур, бассейн и фитнес-тренировки.

Вариант № 2 подойдет для тех, кому еще долго ждать отпуска, но очень хочется быть во всеоружии к пляжному сезону. «Рассвет» предлагает абонемент «Худеем с мастерами» на базе спорткомплекса. На месяц в Вашем распоряжении полный комплекс услуг: фитнес-тренировки, бассейн, занятия аквааробикой, процедуры кабинета коррекции и моделирования фигуры.

Успешный опыт мастера «Рассвета» показали в проекте «Худеем с мастерами», организованном «Курьер. Среда. Бердск». За два месяца участия в нем бердчанкам удалось не только избавиться от лишнего веса, но и полностью изменить свою жизнь. Они с легкостью и с радостью отказались от вредных блюд, вечеров на диване и, конечно, комплексов. Еще бы, ведь некоторым из них удалось распрощаться с 10 и даже с 12 килограммами!

По словам участниц, пройти сложный, но приятный путь к обновлению им помог профессионализм мастеров «Рассвета» и современные технологии, которые они используют в работе. Немаловажным фактором они отметили и поддержку единомышленниц. Поэтому «Рассвет» дарит приятный бонус: худеть с мамой или подругой дешевле!

Подробности и запись по телефону 8-800-250-69-19

на правах рекламы

Новости smi2.ru