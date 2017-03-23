Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской певице Юлии Самойловой въезжать на территорию страны. Об этом первой сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская.

«Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», — сообщила Гитлянская в фейсбуке.

Ранее стало известно, что СБУ проверит всех участников конкурса «Евровидение», который пройдет в Киеве в первой половине мая. Служба выяснит, посещал ли тот или иной артист Крым после его присоединения к России, и одной из первых такой проверке будет подвергнута представительница Армении Арцвик Арутюнян.

Запрет будет действовать три года, сообщил руководитель аппарата главы спецслужбы Александр Ткачук.

«Документы на закрытие Самойловой въезда сроком на три года подготовлены», — сказал он. По его словам, СБУ понимает последствия запрета либо же разрешения Самойловой посетить страну. Разрешение, по мнению Ткачука, может вызвать резкий протест со стороны украинских радикалов, а запрет — негативную реакцию со стороны РФ.

«Как сказал (глава СБУ) Василий Грицак, закон должен быть один для всех. Какие-либо поблажки и исключения будут обидны для людей, потому что это будет признак дискриминации», — сказал он. Ткачук отметил, что СБУ примет решение в ближайшее время.

Ранее появились сообщения, что СБУ подготовила такой документ. Это связано с выступлением Самойловой на концерте в Крыму в 2015 году. Согласно постановлению кабмина Украины, это является нарушением. В Киеве заявляют, что иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

Сама певица назвала угрозы запрета смешными, передает ТАСС.

Заявление Кремля

20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сомневается в возможности замены представителя РФ на «Евровидении». Так он ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли Россия проигнорировать конкурс или заменить своего представителя на «Евровидении», если Киев откажет Самойловой во въезде.

«Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции как замена (участника), не существует», — сказал Песков.

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