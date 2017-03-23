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Лучшие практики государственно-частного партнерства в сфере спорта обсудили участники Всероссийского семинара-совещания «Региональная модель подготовки спортивного резерва с участием частных спортивных школ» 22 марта. В работе совещания принял участие замгубернатора Новосибирской области Александр Титков.
Он отметил, что подготовка спортивного резерва является одним из приоритетных направлений работы Правительства Новосибирской области в сфере развития спорта. «Новосибирская область славится своими традициями в области спорта высоких достижений. Вопрос подготовки спортсменов мирового уровня комплексный, многосложный, включает в себя большую работу с обеспечением материальной базы, профессионального тренерского состава, медицинского обеспечения. Уверен, что партнерство государства и частного бизнеса является эффективным механизмом развития спорта», — отметил Александр Титков.
Вице-губернатор вручил благодарственные письма главы области представителям частных спортивных школ Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
С докладом «Опыт государственно-частного партнерства в сфере спорта в Новосибирской области» выступил руководитель департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов. Он отметил, что в целях модернизации подготовки спортсменов, прежде всего высших квалификационных уровней, будет рассмотрена возможность создания кластера, объединяющего в единый механизм организации и учреждения.
В кластер войдут органы государственной власти сферы спорта, образования, здравоохранения, науки, социальной защиты Новосибирской области, Региональный центр обеспечения подготовки спортивных сборных команд Новосибирской области и муниципальное учреждение города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства, частные спортивные клубы, органы муниципальной власти городов Новосибирска и Бердска, федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта Новосибирской области. Для реализации этого проекта департамент спорта и физической культуры региона подготовит предложение губернатору.
Семинар-совещание проходил в Новосибирске в течение двух дней – 21 и 22 марта. Участники форума обсудили меры по развитию системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации, вопросы закупки спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва», роль социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании социальных услуг в субъектах РФ и другое.
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