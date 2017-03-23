Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

В областной кластер для подготовки спортивного резерва включили Бердск

Лучшие практики государственно-частного партнерства в сфере спорта обсудили участники Всероссийского семинара-совещания «Региональная модель подготовки спортивного резерва с участием частных спортивных школ» 22 марта. В работе совещания принял участие замгубернатора Новосибирской области Александр Титков.

Он отметил, что подготовка спортивного резерва является одним из приоритетных направлений работы Правительства Новосибирской области в сфере развития спорта. «Новосибирская область славится своими традициями в области спорта высоких достижений. Вопрос подготовки спортсменов мирового уровня комплексный, многосложный, включает в себя большую работу с обеспечением материальной базы, профессионального тренерского состава, медицинского обеспечения. Уверен, что партнерство государства и частного бизнеса является эффективным механизмом развития спорта», — отметил Александр Титков.

Вице-губернатор вручил благодарственные письма главы области представителям частных спортивных школ Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С докладом «Опыт государственно-частного партнерства в сфере спорта в Новосибирской области» выступил руководитель департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов. Он отметил, что в целях модернизации подготовки спортсменов, прежде всего высших квалификационных уровней, будет рассмотрена возможность создания кластера, объединяющего в единый механизм организации и учреждения.

В кластер войдут органы государственной власти сферы спорта, образования, здравоохранения, науки, социальной защиты Новосибирской области, Региональный центр обеспечения подготовки спортивных сборных команд Новосибирской области и муниципальное учреждение города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства, частные спортивные клубы, органы муниципальной власти городов Новосибирска и Бердска, федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта Новосибирской области. Для реализации этого проекта департамент спорта и физической культуры региона подготовит предложение губернатору.

Семинар-совещание проходил в Новосибирске в течение двух дней – 21 и 22 марта. Участники форума обсудили меры по развитию системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации, вопросы закупки спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва», роль социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании социальных услуг в субъектах РФ и другое.

Новости smi2.ru

  • Турнир по панкратиону соберет любителей со всей Сибири в Бердске (2)
  • Тренеру Николаю Калинину, основателю биатлона в Бердске, исполняется 70 лет (8)
  • Российским составом сыграют баскетболистки «Динамо» в Бердске (0)
  • Регбисты Красноярска разгромили команду «Кристалл» из Бердска со счетом 81:18 (4)
  • Помогите спортсмену поехать на чемпионат Европы! (19)
В областной кластер для подготовки спортивного резерва включили Бердск

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [08:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[11:30] Неизвестные заражают компьютеры от имени СК России

[11:15] Скрывавшегося 7 лет убийцу из Киргизии поймали бойцы Росгвардии в Новосибир...

[11:05] «Со дня на день» обещает газ жителям микрорайона Южного мэр Бердска

Все новости

[11:30] Неизвестные заражают компьютеры от имени СК России

[11:15] Скрывавшегося 7 лет убийцу из Киргизии поймали бойцы Росгвардии в Новосибир...

[11:05] «Со дня на день» обещает газ жителям микрорайона Южного мэр Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: