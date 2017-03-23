Сообщения о том, что кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон за вознаграждение организовал для ливанского миллиардера Фуада Махзуми и гендиректора Total Патрика Пуянне встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, не соответствуют действительности, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели эти сообщения СМИ. Скажу честно, они напоминают очередную фальшивку, то, что мы называем на английском языке fake news», — сказал. он «Что касается встреч президента, то они организуются протоколом президента, и здесь тоже исключена роль каких-либо посредников», — добавил пресс-секретарь.

Говоря о компании Total, пресс-секретарь президента заявил, что она давно работает в России, президент РФ Путин поддерживает деловые отношения с ее руководством, передает «Интерфакс». «Компания, которая присутствует на нашем рынке, однозначно не нуждается в каких-либо посредниках для организации встречи с президентом, поэтому достаточно абсурдно говорить, что их кто-то организовал», — подчеркнул Песков в связи с этим.

Что касается ливанского миллиардера Махзуми, то, по словам Пескова, на Петербургском международном форуме, где согласно сообщениям СМИ и проходила эта встреча, Путин «на ногах» и в кулуарах общается и фотографируется с большим количеством предпринимателей. «Это совершенно не требует какого-то посредничества, и это все проходит абсолютно, что называется, «на ногах» и на бегу», — сказал он.

Ранее французское издание Canard Enchaine сообщило, что кандидат в президенты Франции, экс-премьер Франсуа Фийон якобы получил $50 тыс. от ливанского бизнесмена-миллиардера Фуада Махзуми за организацию встречи с Путиным в 2015 году «на полях» Петербургского международного экономического форума. При этом газета опубликовала фрагмент фотокопии соглашения между французской и ливанской компаниями, под которым стоит подпись Фийона.

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