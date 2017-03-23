Днем 22 марта примерно в 17:40 мск стали появляться сообщения о стрельбе у здания британского парламента. Примерно в это же время появились данные, что автомобиль наехал на пешеходов на Вестминстреском мосту. Позже Sky News сообщил, что происшествия могут быть связаны. По предварительным данным, машина проехала по мосту, потом сбила несколько человек на тротуаре. После этого автомобиль доехал до парламента, где его остановил сотрудник полиции Лондона.

Там водитель машины нанес ножевое ранение полицейскому. После этого его коллега открыл стрельбу. В результате напавший был застрелен. Точное количество нападавших неизвестно. По данным The Guardian, он был один.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что расценивают произошедшее в Лондоне как «террористический акт, пока не будет доказано обратное». В результате атаки скончались четыре человека, в том числе полицейский. По последним данным, пострадали более 20 человек.

Мужчину, который, предположительно, совершил серию атак в Лондоне, зовут Абу Иззадин (Abu Izzadeen). Его прежнее имя — Тревор Брукс, сообщает The Independent.

По данным газеты, ранее он отбыл срок в тюрьме за связи с террористами. В частности, его приговорили к заключению за привлечение финансирования к совершению терактов, подстрекательство к террористическим актам и их прославление.

Помимо этого, как пишет The Independent, у него был свой канал на YouTube, где он размещал видео, в которых называл членов британского парламента «неверными» и призывал «убивать полицейских». Газета отмечает, что сотрудники правоохранительных органов Великобритании уже долго наблюдали за Иззадином из-за его взглядов.

Мужчина родился в лондонском пригороде Хакни. Он принял ислам в 1993 году — до того, как ему исполнилось 18 лет. Власти считают, что он стал сторонником радикального ислама после того, как встретился с двумя известными исламистами Омаром Бакри Мухаммедом и Абу Хамза Аль-Мисри в мечети на севере Лондона в 1990-е годы. Там, по данным издания, и произошла радикализация его взглядов. Он выразил надежду, что также сможет стать террористом-смертником. The Independent пишет, что аккаунты Иззадина в социальных сетях заблокированы.

Европейский политик в беседе с Reuters сообщил, что сейчас власти проверяют, мог ли человек, устроивший теракт, быть вдохновлен пропагандой «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Он отказался назвать имя подозреваемого в атаке.

В то же время Daily Mail со ссылкой на Channel 4 передает, что точная личность напавшего не известна. Как пишет газета, сначала телеканал действительно назвал имя Иззадина, однако потом заявил, что «сомневается» в достоверности этих сведений. По данным Daily Mail, адвокат Иззадина заявил, что его подзащитный не мог совершить теракт, т.к. находится в тюрьме.

Атаки в Лондоне произошли ровно спустя год после теракта в Брюсселе. 22 марта 2016 года террористы привели в действие два взрывных устройства в зоне регистрации пассажиров в международном аэропорте Завентем. После этого один взрыв произошел на станции метро «Маэльбек» недалеко от Европейского квартала. В результате погибли более 30 человек. ​Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство».

Мужчина, совершивший в среду теракт в центре Лондона, мог быть связан с международными террористическими организациями, заявил Скотленд-Ярд. Полиция сообщила, что число жертв выросло до 5 человек, более 40 человек пострадали.

Скотленд-Ярд заявил, что напавший в центре Лондона мог быть связан с международным терроризмом и вдохновлен деятельностью исламистов, передает Reuters.

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули заявил, что, по мнению правоохранительных органов, преступник мог быть вдохновлен пропагандой радикального ислама.

После совершения теракта власти Великобритании отказались повышать уровень террористической угрозы в стране. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что 23 марта возобновятся заседания в британском парламенте, и они пройдут «как обычно». Она также выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавшим и заявила, что Великобритания «не склонит головы перед терроризмом».

Источник: РБК

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