Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Региональные соревнования по художественной гимнастике

В рубрику «Сообщи свои новости» написал ДЮСШ «Авангард»:

С 17 по 19 марта в ДС «Авангард» состоялись XXI открытые региональные соревнования по художественной гимнастике, посвященные памяти Героя России капитана Игоря Лелюха и полковника Юрия Мокрова.

Игорь Лелюх был человеком чести, долга и отваги, достойным примером патриотизма и бесстрашия, 1 января 1995 года в городе Грозный, выполняя приказ о выходе из окружения, он погиб, спасая своих боевых товарищей. За проявленную отвагу и мужество капитану Лелюху Игорю Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

В нашем городе в память о Герое открыта мемориальная доска и названа улица. 14 марта 2013 года в Краснодаре скоропостижно скончался Юрий Мокров, бывший командир бердской бригады специального назначения, верный друг и боевой товарищ, настоящий мужчина и любящий отец, командир, прошедший Афганистан и Чечню. Юрий Александрович внес большой личный вклад в развитие художественной гимнастики в городе Бердске.

Всего участвовало в соревнованиях 222 гимнастки из Братска, Барнаула, Рубцовска, Новокузнецка, Шелехово и городов Новосибирской области. Бердчан 38 человек.

Лучшими среди бердчанок стали: Мария Бобринок 3 место Ева Чернова 3 место Елизавета Чакина 2 место Алена Козлова 3 место Анастасия Кочнева 2 место Виктория Селенкова 3 место

Приз «Мисс улыбка» получила Варвара Иванова, а «Мисс турнира» вновь завоевала Алена Козлова, обе гимнастки бердчанки.

Новости smi2.ru

  • Юный бердчанин Игорь Вегера получил награду на кубке Кольцова по сноуборду (0)
  • Юные шахматисты Бердска сражались за приз «Белой ладьи» (0)
  • Юные фигуристы Бердска завоевали призовые места на соревнованиях в Кузбассе (3)
  • Юная лыжница из Бердска привезла «серебро» с областного первенства (2)
  • Юбилейный турнир по художественной гимнастике открыт в Бердске (0)
Региональные соревнования по художественной гимнастикеРегиональные соревнования по художественной гимнастикеРегиональные соревнования по художественной гимнастикеРегиональные соревнования по художественной гимнастикеРегиональные соревнования по художественной гимнастикеРегиональные соревнования по художественной гимнастике

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [05:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[05:45] Региональные соревнования по художественной гимнастике

[05:40] Свадебная страховка на ребенка в 90-х

[22-03] Уволили преподавателя СФУ за показ видеорасследования Навального о Медведев...

Все новости

[05:45] Региональные соревнования по художественной гимнастике

[05:40] Свадебная страховка на ребенка в 90-х

[22-03] Уволили преподавателя СФУ за показ видеорасследования Навального о Медведев...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 54%

25 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: