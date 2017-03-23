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С 17 по 19 марта в ДС «Авангард» состоялись XXI открытые региональные соревнования по художественной гимнастике, посвященные памяти Героя России капитана Игоря Лелюха и полковника Юрия Мокрова.
Игорь Лелюх был человеком чести, долга и отваги, достойным примером патриотизма и бесстрашия, 1 января 1995 года в городе Грозный, выполняя приказ о выходе из окружения, он погиб, спасая своих боевых товарищей. За проявленную отвагу и мужество капитану Лелюху Игорю Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
В нашем городе в память о Герое открыта мемориальная доска и названа улица. 14 марта 2013 года в Краснодаре скоропостижно скончался Юрий Мокров, бывший командир бердской бригады специального назначения, верный друг и боевой товарищ, настоящий мужчина и любящий отец, командир, прошедший Афганистан и Чечню. Юрий Александрович внес большой личный вклад в развитие художественной гимнастики в городе Бердске.
Всего участвовало в соревнованиях 222 гимнастки из Братска, Барнаула, Рубцовска, Новокузнецка, Шелехово и городов Новосибирской области. Бердчан 38 человек.
Лучшими среди бердчанок стали: Мария Бобринок 3 место Ева Чернова 3 место Елизавета Чакина 2 место Алена Козлова 3 место Анастасия Кочнева 2 место Виктория Селенкова 3 место
Приз «Мисс улыбка» получила Варвара Иванова, а «Мисс турнира» вновь завоевала Алена Козлова, обе гимнастки бердчанки.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [05:45]
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