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Свадебная страховка на ребенка в 90-х

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина Павловна:

Позвонили с номера 7383325**-удалено название страховой компании, сказали, что у вас была страховка свадебная на ребенка в 90-х г. Сейчас идет выплата, приехать в Н-ск.

Съездила, дали бланки для перевода моей пенсии из ПФР в страховую компанию. Все остальное будет через 2, 3 месяца, отправляем в Москву. Сумму выплаты не знаем.

Внук сказал, что это очередной развод.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [05:40]

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Курьер.Среда.Бердск

[05:45] Региональные соревнования по художественной гимнастике

[05:40] Свадебная страховка на ребенка в 90-х

[22-03] Уволили преподавателя СФУ за показ видеорасследования Навального о Медведев...

Все новости

[05:45] Региональные соревнования по художественной гимнастике

[05:40] Свадебная страховка на ребенка в 90-х

[22-03] Уволили преподавателя СФУ за показ видеорасследования Навального о Медведев...


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Погода в Бердске

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Небольшая Облачность, ветер: восточный
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