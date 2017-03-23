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Позвонили с номера 7383325**-удалено название страховой компании, сказали, что у вас была страховка свадебная на ребенка в 90-х г. Сейчас идет выплата, приехать в Н-ск.
Съездила, дали бланки для перевода моей пенсии из ПФР в страховую компанию. Все остальное будет через 2, 3 месяца, отправляем в Москву. Сумму выплаты не знаем.
Внук сказал, что это очередной развод.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 марта 2017 г. [05:40]
[05:45] Региональные соревнования по художественной гимнастике
[05:40] Свадебная страховка на ребенка в 90-х
[22-03] Уволили преподавателя СФУ за показ видеорасследования Навального о Медведев...
[05:45] Региональные соревнования по художественной гимнастике
[05:40] Свадебная страховка на ребенка в 90-х
[22-03] Уволили преподавателя СФУ за показ видеорасследования Навального о Медведев...
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