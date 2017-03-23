Позвонили с номера 7383325**-удалено название страховой компании, сказали, что у вас была страховка свадебная на ребенка в 90-х г. Сейчас идет выплата, приехать в Н-ск.

Съездила, дали бланки для перевода моей пенсии из ПФР в страховую компанию. Все остальное будет через 2, 3 месяца, отправляем в Москву. Сумму выплаты не знаем.

Внук сказал, что это очередной развод.

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