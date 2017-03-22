Студенты Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске рассказали об увольнении преподавателя за то, что он показал на занятии антикоррупционный фильм Навального о возможных активах премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Об этом «Проспекту Мира» сообщили сразу несколько учащихся.

По их словам, речь идет о преподавателе философии и культурологии торгово-экономического института Михаиле Константинове. В редакцию прислали и скрин сообщения самого преподавателя, который он отправил одной из студенток и рассказал о причине увольнения:

«Среди студентов курса оказался доносчик. Очевидно вместе с родителями он (она) написали донос по поводу того, что я показывал фильм про Медведева. Дело дошло до ректора СФУ Ваганова, и меня заставили уволиться. Видите ли вы, студенты, не должны знать о том, как разворовывают страну, и преподаватели, которые об этом говорят, не должны вести занятия у вас», — пишет преподаватель.

На кафедре гуманитарных наук ТЭИ СФУ «ПМ» подтвердили увольнение преподавателя, но причины этого комментировать отказались. Связаться с самим Михаилом пока не вышло. В пресс-службе вуза нам заявили, что преподаватель уволился по собственному желанию вчера, 21 марта, и это якобы никак не связано с показом фильма:

«Что касается озвученной им версии, что увольнение произошло по причине того, что студенты попросили его продемонстрировать фильм-расследование Навального, то она выглядит, как минимум, странной. Хотя бы в силу того, что найти данный фильм в интернете не составляет для студентов труда — он находится в открытом доступе. Даже если допустить, что администрация [СФУ] захотела бы «утаить» его от студентов, то сделать это невозможно, а, значит, и увольнение в этом случае бессмысленно», — ответили в вузе.

Добавим, стаж научно-педагогической деятельности Михаила Константинова — 24 года, и студенты отзываются о нем, как о хорошем преподавателе. На сайте вуза пока еще есть сведения о Константинове:

» Константинов Михаил Викторович. Должность: старший преподаватель кафедры Гуманитарных наук. Образование: Красноярский государственный педагогический институт, 1986 г. Повышение квалификации: принимал участие в работе практического семинара «Организация самостоятельной работы студентов в рамках компетентностной модели выпускника» в Сибирском федеральном университете. Стаж научно-педагогической деятельности: 24 года. Основные преподаваемые дисциплины: Философия, Культурология, История мировой культуры. В 1996 г. закончил аспирантуру при Институте истории Сибирского отделения Российской академии наук. Перечень научных публикаций…»

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной империи Дмитрия Медведева». Его авторы рассказали, как премьер-министр якобы пользуется резиденциями, виноградниками, землями и яхтами, которые записаны на связанных с ним людей и благотворительных фондов. Сам Навальный называет действия Медведева уголовным преступлением.

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