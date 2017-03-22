Растрескалась от температурных перепадов, а кое где и отвалилась плитка на основании памятника партизанам Гражданской войны.

— Еще в начале этого года мы приняли план по достойной встрече 100-летия Великой октябрьской социалистической револиции. У города к этой дате есть тоже определенные планы. Поскольку мы шествуем над памятником-могилой партизан Гражданской войны 1918-1920 годов и ежегодно проводим возле него субботник, решили собственными силами провести дефектацию, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» лидер бердского отделения КПРФ Сергей Бессонов.

Визуальный осмотр памятника членами инициативной группы показал, что ему требуется замена облицовочных плит. Две плиты на южной стороне вообще отвалились — поработало солнце, отмечает Бессонов.

После того, как коммунисты выявили все дефекты на памятнике, они составили акт. Его вместе с фотофактами предъявят в бердскую администрацию, поставят в известность городской совет депутатов.

— Специалисты говорят, что приблизительная стоимость ремонта памятника обойдется окло 100 тыс. рублей. Чистоту и порядок мы наведем сами, а вот для замены плит требуется помощь города, — говорит Сергей Евгеньевич.

Вопросом реставрации памятника-могилы партизан будет заниматься руководитель фракции, депутат Андрей Некрасов.

Справка

Памятник связан с периодом Гражданской войны в Сибири. В братской могиле похоронены партизаны из отряда Никифора Зверева, созданного весной 1919 года. В отряд входили не только жители Бердска, но и соседних деревень. Партизаны не имели возможности вступать в открытую борьбу с колчаковскими частями, так как отряд был малочисленен и недостаточно вооружен. Они совершали налеты на штабы, добывали оружие и снаряжение, отбивали обозы.

В сентябре 1919 года планировали начать вооруженное восстание. Однако, в течение лета было арестовано и казнено несколько членов отряда. 25 августа схватили руководителей подполья и 10 сентября их расстреляли. Погибших партизан похоронили в Бердске.

В начале 20-х годов прошлого века на их могиле был установлен памятник. Никифор Зверев скончался в 1930 году и был похоронен вместе с партизанами своего отряда.

В середине 50-х годов в связи со строительством Новосибирской ГЭС и образованием Обского водохранилища братская могила была перенесена на территорию, куда переместился весь Бердск. В ноябре 1958 года на братской могиле был установлен существующий ныне памятник.

Постановлением администрации Новосибирской области от 27 июля 2005 года объект поставлен на государственную охрану как памятник истории местного значения.

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