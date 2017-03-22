Граждане смогут жаловаться в ГИБДД на опасное вождение с помощью спецприложения для видеорегистраторов, причем направленный через интернет видеофайл станет основанием для административного штрафа. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). По его словам, законопроект, который создаст правовые основания для использования такого приложения, планируется принять в весеннюю сессию.

Парламентарий подтвердил, что после предстоящего введения штрафов за опасное вождение автовладельцы смогут присылать в ГИБДД видеозаписи для возбуждения административного производства уже по новой статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Между тем ГИБДД уже сейчас «задыхается от количества видеофайлов, которые высылают водители», констатировал он.

По мнению Лысакова, «панацея» заключается в «обещанном МВД и Минкомсвязью приложении, где будет цифровая подпись гражданина». «Если ваш аппарат снял факт опасного вождения другого водителя, вы можете этот файл тут же через интернет отправить, и он может быть основанием для автоматического наложения штрафа», — пояснил он. «То есть, не нужно писать заявление. Вы файл отправили — и все, и с него штраф выписывается так же, как с видеокамер», — уточнил политик, оговорившись, что ему не известно, на какой стадии сейчас находится разработка приложения.

При этом, подчеркнул Лысаков, «крайне важно обеспечить возможность скачивания этой программы в видеорегистраторы, в том числе, имеющие доступ в интернет, поскольку эта программа защищена от взлома, от различных вмешательств». «Вы же не будете ехать в машине с включенным смартфоном в руках или стоять на перекрестке и ждать, пока кто-нибудь пролетит на красный, поэтому крайне важны видеорегистраторы, тогда это сыграет массовую профилактическую роль», — заметил первый зампред профильного комитета.

«У нас в комитете лежит законопроект по этому поводу, он будет принят, я надеюсь, в течение весны. Он создает правовые основания в использовании таких программ», — подчеркнул Лысаков.

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