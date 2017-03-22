Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

На опасное вождение пожаловаться в режиме онлайн смогут россияне

Граждане смогут жаловаться в ГИБДД на опасное вождение с помощью спецприложения для видеорегистраторов, причем направленный через интернет видеофайл станет основанием для административного штрафа. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»). По его словам, законопроект, который создаст правовые основания для использования такого приложения, планируется принять в весеннюю сессию.

Парламентарий подтвердил, что после предстоящего введения штрафов за опасное вождение автовладельцы смогут присылать в ГИБДД видеозаписи для возбуждения административного производства уже по новой статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Между тем ГИБДД уже сейчас «задыхается от количества видеофайлов, которые высылают водители», констатировал он.

По мнению Лысакова, «панацея» заключается в «обещанном МВД и Минкомсвязью приложении, где будет цифровая подпись гражданина». «Если ваш аппарат снял факт опасного вождения другого водителя, вы можете этот файл тут же через интернет отправить, и он может быть основанием для автоматического наложения штрафа», — пояснил он. «То есть, не нужно писать заявление. Вы файл отправили — и все, и с него штраф выписывается так же, как с видеокамер», — уточнил политик, оговорившись, что ему не известно, на какой стадии сейчас находится разработка приложения.

При этом, подчеркнул Лысаков, «крайне важно обеспечить возможность скачивания этой программы в видеорегистраторы, в том числе, имеющие доступ в интернет, поскольку эта программа защищена от взлома, от различных вмешательств». «Вы же не будете ехать в машине с включенным смартфоном в руках или стоять на перекрестке и ждать, пока кто-нибудь пролетит на красный, поэтому крайне важны видеорегистраторы, тогда это сыграет массовую профилактическую роль», — заметил первый зампред профильного комитета.

«У нас в комитете лежит законопроект по этому поводу, он будет принят, я надеюсь, в течение весны. Он создает правовые основания в использовании таких программ», — подчеркнул Лысаков.

Новости smi2.ru

  • Школьница разбилась насмерть, угнав Toyota Corolla своего деда в Новосибирской области (11)
  • Шесть человек пострадали в ДТП между пассажирской газелью и тремя легковушками (1)
  • Чудом выжили участники жуткого ДТП в Новосибирске (4)
  • Что случилось на трассе около «Домала»? (25)
  • Что с аварией на Свердлова? (13)
На опасное вождение пожаловаться в режиме онлайн смогут россияне

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [17:05]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[18:20] Уволили преподавателя СФУ за показ видеорасследования Навального о Медведев...

[17:10] Рассыпается основание могилы партизан Гражданской войны в Бердске

[17:05] На опасное вождение пожаловаться в режиме онлайн смогут россияне

Все новости

[18:20] Уволили преподавателя СФУ за показ видеорасследования Навального о Медведев...

[17:10] Рассыпается основание могилы партизан Гражданской войны в Бердске

[17:05] На опасное вождение пожаловаться в режиме онлайн смогут россияне


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: