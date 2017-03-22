Девушка в скромном поношенном пальтишке приходит к заведующей детского сада — женщине средних лет, с высокой прической и непременно в очках. Она просит пристроить своего малыша в группу. Жизнь сурова к ней: выросла в детском доме, муж уехал на заработки и пропал. Девушке нужна работа — хоть сколько трудная, да вот за ребенком некому присмотреть. Но руководительница непреклонна — мест нет. Когда мать в безропотном отчаянии поворачивается к дверям, строгость в глазах заведующей сменяется жалостью. «Постойте. Ну, что с вами делать? Приводите завтра», — снисходительно произносит она… Так это, судя по рассказам старшего поколения, выглядело бы в советское время. Или, по крайней мере, в советском фильме. Но в реальной жизни, в Бердске, в 2017 году — совсем иначе.

30-летняя бердчанка Марина Фоминова борется с раком груди уже два года. Страшный диагноз ей поставили, когда младшей дочери Сонечке было всего 6 месяцев. Ее и 10-летнего сына Илью Марина воспитывает одна. Благо, бабушки рядом. Но и они не всегда могут посидеть с малышкой, когда мать едет в больницу на очередной сеанс химиотерапии. Им нужно работать, потому что на скромную пенсию и выплаты Марине по инвалидности долго не проживешь. Онкобольная ждала, что девочку удастся отдать в детский сад, но в управлении образования посоветовали лишь ждать своей очереди — еще 5 месяцев.

«Жить-то буду?»

Шишку в груди Марина обнаружила, когда кормила дочь. В женской консультации назначили компрессы от мастита. Не помогло. Заподозрив кисту, бердчанка прошла УЗИ. Как громом среди ясного неба услышала: «рак». Третьей стадии.

— Как я приехала домой до сих пор не помню. Была вся в слезах, уреванная, зареванная. Все выходные я проревела, потом позвонила тетя, дала мне пинка, и в понедельник я раньше всех была в онкодиспансере, — вспоминает Фоминова. Без направления она просидела там до позднего вечера, но дождалась приема. Оказалось, что опухоль уже поразила лимфоузлы.

— Я спросила: «Жить-то буду? А то, может, мне лучше с детьми полежать, а не по больницам путешествовать». Врач на меня посмотрела: «Да вы что? Все лечится».

Марина решила бороться с тяжким недугом ради сына и дочки. Но пока болезнь не отступает. Метастазы не позволяют удалить опухоль оперативным путем, поэтому доктора назначили медикаментозное лечение. За это время жительница Бердска прошла более 20 курсов химиотерапии, летала за свой счет в Москву за жизненно необходимым препаратом, который закончился в Новосибирске. Девушка рада, что в сети она нашла много друзей из разных городов и они помогают чем могут.

Сейчас бердчанка несколько раз в неделю ездит в областной центр на процедуры и приемы. Возможно, в ближайшее время врачи назначат ей лучевую терапию. Но уже сейчас Марина не знает, с кем оставить дочурку. Она водит ее в частный детский сад, но 10 тыс. рублей в месяц больно бьют по карману семьи.

— Пока была вторая группа инвалидности мы как-то справлялись, но сейчас одна бабушка болеет, другая работает — иначе мы не потянем. В феврале мне дали первую, и я пришла в наше управление образования. Мне сказали, что в Бердске одна льготная очередь и я в ней уже стою как мать-одиночка. Мы в эту очередь встали сразу после рождения, и никуда она не сдвинулась, — говорит мать.

Сейчас, признается Марина, кошельки ее родных и друзей опустели. Больше платить за услуги частных воспитателей она не может. Но материальной помощи она не просит, а хочет лишь место для Сони в детском саду. Но до своего череда еще нужно дожить.

Перед вами — 498

Номер маленькой Софьи Фоминовой в очереди на место в садике — 499. Как уверяют в управлении образования Бердска, девочка обязательно получит путевку к новому учебному году. Этим летом детские сады планируют набрать 600 детей такого возраста, поэтому малышка точно попадает в этот список. Но учреждения откроют свои двери для новоиспеченных дошколят лишь в августе.

— В начале марта мама к нам обращалась, и мы ей посоветовали добавить в список все сады Микрорайона, чтобы с большей долей вероятности она смогла попасть именно на Микрорайон. Теперь ей есть смысл ждать начала комплектования. В апреле-мае мы ей позвоним, и в начале лета она может подходить за путевкой. В августе в детский сад они пойдут, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист по дошкольному образования Елена Соколова.

По словам Елены Владимировны, сейчас отправить дочку онкобольной бердчанки в детский сад они не могут: все места заняты. Среди учебного года свободные появляются лишь в двух случаях. Первый — когда семья малыша, например, переезжает в другой город либо по каким-то другим причинам отказывается от посещений. Второй — открытие нового детского сада. Но в любом из них заветную путевку получат семьи из начала очереди.

Льготная очередь в Бердске велика. По федеральным и региональным правовым актим внеочередные льготы есть у детей уволенных с военной службы родителей, судей и прокуроров. А ребятишки матерей-одиночек, инвалидов и малоимущих бердчан идут за ними, то есть имеют первоочередные льготы. Поэтому, если каким-то чудом место в детсаду освободится, Марининой Соне придется пропустить сверстника, который подрастает в семье высокопоставленного правоохранителя.

В детских садах разводят руками: кто приходит с путевкой, того и принимают под свое крыло заботливые воспитатели. По словам Татьяны Щербаковой, заведующей садиком «Дельфин», который ближе других к дому Фоминовых, руководители учреждений не могут принять ребенка даже в такой трудной ситуации.

— У нас все путевки выдаются управлением образования, детские сады этим не занимаются. Детский сад на сегодняшний момент укомплектован полностью. Согласно муниципальному заданию количество мест соответствует количеству детей, — пояснила Татьяна Анатольевна.

Сейчас, говорит Марина, ей все труднее быть с детьми. После поездки в онкодиспансер, которая занимает несколько часов, сил на прогулки и игры уже не хватает. Но она старается и снова находит их.

Другие пути

Выходит, что сейчас Марине нужно бороться не только за жизнь, но и за место в детском саду. Как — Марина уже не знает. «Курьер. Среда. Бердск» попытался выяснить, может ли измотанная болезнью мать рассчитывать на другую помощь от власти.

Сейчас доход Фоминовых весьма скромный: 11 тыс. рублей — пенсия мамы Марины Натальи Григорьевны, столько же ей удается получить на подработке. По инвалидности Марине положены 15 тыс. рублей и еще 5 дает бывший муж на содержание сына. На 32 тыс. рублей семье из четырех человек не разжиться.

В отделе пособий и социальных выплат городской администрации тоже не обнадеживают бердчанку: компенсация оплаты за услуги частных воспитателей не положена. Конечно, родителям-льготником частично возмещают затраты на садик, муниципальный или лицензированный коммерческий. В Бердске таковых всего два. Но даже если Марина приведет дочку в один из них, из бюджета ей вернут лишь малую часть стоимости занятий.

— Компенсация предусмотрена не от той суммы, которую они платят в частном садике, а от среднего размера родительской платы по Бердску, — объяснила начальник отдела Светлана Казакова. — Он установлен приказом министерства образования Новосибирской области и составляет 2 394 рубля. Если это первый ребенок в семье, то компенсируют 20%, если второй — 50%, а третий — 70% от этой суммы.

По словам Натальи Скоромных, начальника отдела соцобслуживания населения, они всегда рады помочь попавшим в трудную ситуацию бердчанам. Она посоветовала Марине обратиться в городскую комиссию по оказанию помощи. Там могут оформить льготное питание сыну в школьной столовой и даже выделить кое-какие деньги. А с присмотром за детьми, говорит Наталья Юрьевна, могут посодействовать специалисты центра помощи семье и детям «Юнона».

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» директор «Юноны» Татьяна Качан, сотрудникам не раз приходилось брать под временную опеку детей тех, кто, как и Марина, ездит на сеансы химиотерапии. Пока мама на лечении, ребятишки находятся в центре — совершенно бесплатно. Но Софья слишком мала: по новому уставу они могут принимать лишь детей от 4 лет.

— 10-летнего ребенка мы возьмем без проблем, но наш возраст начинается с четырех — это определено законом. Сейчас временно маленькие дети помещаются в детский дом в Черепаново. Она может на недельку ее там оставлять, пока лечится, а потом забирать, — говорит Татьяна Алексеевна.

Но Марине страшно представить, что ее малышка будет так долго далеко от мамы.

Мнение властей

В надежде на ободрительные новости для героини публикации «Курьер. Среда. Бердск» обратился в региональное министерство образования. Но оказалось, что ведомство бессильно помочь онкобольной матери-одиночке. Распределение путевок в детские сады — прерогатива местных властей, пояснили там. Более того, в минобре уверяют, что даже обращение к главе региона и самому Путину не принесет плодов, если бердская админстрация не пойдет навстречу Фоминовой.

— Сады у нас муниципальные, поэтому вам нужно обратиться к главе Бердска и к начальнику управления образования. Порядок поступления в детские сады и порядок очереди определяется распоряжением главы, мы не управляем этим. Пишите письмо хоть губернатору, хоть президенту — его все равно перенаправят в Бердск, — уверила начальник отдела дошкольного и общешкольного образования областного минобра Елена Плетнева.

В течение трех дней «Курьер. Среда. Бердск» не удалось связаться с вице-мэром Бердска Сергеем Носовым, который курирует социальную сферу. Сейчас Марина Фоминова надеется записаться на прием к главе города и поведать свою историю.

От редакции В преддверии президентских выборов мы все чаще слышим о социальных гарантиях для семей, растущих как грибы после дождя детских садах и других благах для маленьких граждан. Но пока на деле очереди в дошкольные учреждения все так же длинны. Мы понимаем, что семья Фоминовых не единственная, кому нужна помощь. И все-таки «Курьер. Среда. Бердск» готовит запросы на имя губернатора области Владимира Городецкого и мэра Бердска Евгения Шестернина. Возможно, простое желание власть имущих помочь попавшему в беду человеку может сломать бюрократические принципы. Вдруг исключение можно сделать — хотя бы для одной маленькой девочки, чья мать отчаянно цепляется за жизнь?

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