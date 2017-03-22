Законопроект, который предусматривает освобождение подпавших под санкции от уплаты налогов с дохода, полученного за границей, был принят усилиями одной «Единой России». За него проголосовали 322 депутата, 85 выступили против, один воздержался.

Поправка, за которую голосовала нижняя палата, будет внесена в Налоговый кодекс.

Автором законопроекта стал депутат от «Единой России», председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. По его словам, подпавшие под санкции лица не могут выехать из России и поэтому считаются российскими налоговыми резидентами. Если же у них есть жизненные интересы в европейских странах, то они могут быть признаны резидентами и там.

По мнению Макарова, переговоры об избежании двойного налогообложения в нынешней ситуации могут оказаться нерезультативными, передает РБК.

Поправка лишь предлагает участникам санкционных списков в течение всего срока действия санкций подать заявление в налоговую службу о том, резидентом какой страны они являются, заявил депутат.

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин, критикуя поправки, заявил, что закон адресован подпавшим под санкции представителям российского крупного бизнеса: из трех категорий россиян, подпавших под санкции (политики, руководители госкомпаний и крупный бизнес), они единственные, кто до введения санкций мог постоянно находиться за границей.

«Почему они сами не остановили это (принятие поправок об освобождении от налогов в России)?!» — возмутился руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, за годы санкций подпавшие под них бизнесмены «немного обеднели», но потери российского бюджета от принятия этого закона будут серьезными — по оценке Жириновского, от возврата уже уплаченных подпавшими под санкции лицами налогов и освобождения их от налогов в дальнейшем бюджет потеряет 2–3% доходов.

«Олигархи уходят из-под контроля Налогового кодекса. Заявляют, что являются резидентами другого государства и говорят привет, по сути, российскому обществу», — заявил на пленарном заседании представитель фракции КПРФ Валентин Шурчанов. Закон даст подпавшим под санкции бизнесменам возможность не отчитываться перед российскими налоговыми органами о контролируемых иностранных компаниях, считает депутат.

«Для нас, для российского бюджета это плохая история. Мы не можем контролировать доходы, которые должны быть направлены на благо российского общества», — отметил Шурчанов. По его словам, у депутатов КПРФ также «не укладывается в голове», как можно было придать такому закону обратную силу (он позволит подпавшим под санкции отказаться от российского налогового резидентства задним числом, начиная с 1 января 2014 года). Принимаемый закон несправедлив, считают коммунисты: подпавшие под санкции люди сейчас живут в России, пользуются ее благами и должны быть российскими резидентами.

Ранее один из фигурантов санкционного списка Аркадий Ротенберг заявил, что не будет пользоваться нормой, позволяющей менять налоговое резидентство из-за санкций. «Я налоговый резидент России и налоговым резидентом других стран становиться не собираюсь», — сказал он. «Я и мой брат платим налоги в России. Это значительная сумма, которая останется в бюджете без каких-либо разговоров о компенсациях или отмене налогового бремени», — добавил бизнесмен.

Газета «Ведомости» ранее сообщала о том, что поправки в Налоговый кодекс позволят участникам санкционного списка не отчитываться перед ФНС, если они уже сообщили о доходах налоговому ведомству в другой стране. При этом в Чехии, Швейцарии или Румынии платить ничего не придется, поскольку там нет правила контролируемых иностранных компаний. То же касается и большинства офшоров.

Среди более 150 россиян, подпавших под персональные санкции ЕС и США, есть бизнесмены, которые платили налоги в других странах. Например, Геннадий Тимченко (санкционный список США) рассказывал в интервью русскому Forbes в 2012 году, что «долго платил налоги в Финляндии», после чего стал налоговым резидентом Швейцарии. Гражданином России и Финляндии является Борис Ротенберг (санкции США).

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