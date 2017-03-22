Днем в среду, 22 марта, в киоск, расположенный у дома №32 на ул. Рогачева в Бердске, нагрянули судебные приставы и полицейские. Они добиваются сноса строения как незаконно занимающего муниципальную землю. Такое решение принял суд, исполнить которое приехали приставы.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», сегодня правоохранители хотели описать имущество киоска и договорились с его хозяином о том, что тот уже завтра сам уберет ларек.

Киоск одновременно является остановкой общественного транспорта — есть навес, скамейка, остановочная площадка и заеездой карман для транспорта — здесь ходит маршрутка №16. Поэтому после сноса оборудованной остановки в этом месте на ул. Космической не будет.

По официальным данным, предприниматель владеет двумя киосками — на ул. Рогачева и на Красной Сибири (уже закрыт). Но он долгое время не платил городу за землю, поэтому администрация расторгла договор аренды в одностороннем порядке. И обратилась в суд с иском о сносе незаконных построек.

Как прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель Александр Федотов, коммерсант долгое время уклонялся от встречи с представителями ФССП.

— Мы ему вручали требования о добровольном сносе, о явке. На прошлой неделе он не явился. Поэтому мы поехали сегодня, вызвали полицию в связи с тем, что должник опять не явился, а его работник-женщина отказалась открывать, чтобы произвести арест имущества, — рассказал Александр Викторович.

Когда представители МЧС уже были готовы принудительно вскрывать киоск, «волшебным образом» вышел на связь индивидуальный предприниматель. И клятвенно пообещал 23 марта освободить муниципальную землю от своего киоска. В противном случае, город уберет незаконное строение, а счет предъявит коммерсанту.

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