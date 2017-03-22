Первый кандидат на получение смартфона появился в городском историко-художественном музее Бердска. Он уже собрал около 10 бонусных наклеек.

Напомним, в этом году городской музей Бердска проводит немало акций, приуроченных к своему полувековому юбилею. И одна из них — «Собери 50 наклеек и получи смартфон в подарок». Музейщики решили, что эта акция будет актуальна для молодежи. Тот, кто решит участвовать в ней, должен подойти к сотруднику музея и сказать о своем желании выиграть смартфон. В музее участнику акции выдадут красиво оформленную карту. И в эту карту нужно вклеивать наклейки, которые кандидат в призеры получит после каждого посещения музея. Наклейки можно получить только при предъявлении карты. Как только участник соберет 50 наклеек, на ближайшем музейном мероприятии ему вручат подарок — смартфон.

После того, как на «Курьер. Среда. Бердск» прошла информация по данной акции, в музей пришел школьник Денис Невский и заявил, что готов участвовать в ней.

В феврале Денис дважды посетил выставки музея, получил карту и начал вклеивать в нее бонусные наклейки, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» заведующая сектором просветительских мероприятий городского музея Марина Янеева. Сейчас у Дениса таких наклеек около 10. Пока он единственный кандидат на получение смартфона.

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