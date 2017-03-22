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Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин направил руководителям Следственного комитета, ФСБ, МВД и генпрокуратуры запрос с просьбой проверить данные, представленные в фильме, который фонд Алексея Навального снял об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Как пояснил Рашкин Русской службе Би-би-си, в расследовании Фонда борьбы с коррупцией есть предположения, которые ему хотелось бы либо подтвердить, либо опровергнуть.
«В фильме нет прямого указания на то, что эти объекты принадлежат премьер-министру, но показана схема, которая, предположительно, работает на Медведева. Я бы хотел, чтобы следственные органы это проверили», — сказал депутат.
Ранее группа гражданских активистов попросила Рашкина отправить запрос в следственные органы в связи с фактами, которые показаны в фильме фонда Навального. Как подчеркивали активисты, у 10% населения России [если опираться на данные о количестве просмотров ролика на видеохостинге youtube] после выхода фильма возникли вопросы, на которые глава правительства должен ответить.
В расследовании, опубликованном 2 марта, говорится об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым.
Как утверждается в расследовании ФБК, российский премьер владеет этими активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники. Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании.
Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер.
«Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно», — сказала она.
Источник: Би-би-си
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