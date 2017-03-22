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220 млн рублей пропали при строительстве резиденции Путина

Стала известна сумма хищений, которую Следственный комитет России вменяет руководителю ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрею Каминову, гендиректору ООО «Стройфасад» Станиславу Кюнеру и их четырем сообщникам.

По данным источников в правоохранительных органах, речь идет как минимум о 220 млн руб., которые исчезли при выполнении госконтракта в подмосковной резиденции президента Владимира Путина.

Андрей Каминов, Станислав Кюнер и четверо их предполагаемых сообщников, имена которых пока не называются, были задержаны сотрудниками главного следственного управления СКР и ФСБ во вторник в ходе операции, которая проводилась в Москве и Санкт-Петербурге. В этот день в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следователем по особо важным делам ГСУ СКР Сергеем Новиковым, следователи и оперативники, которых сопровождал спецназ, посетили десятки адресов. Среди них офисы ФГУП «Атэкс», а также многочисленных организаций, которые участвовали в выполнении госконтрактов, заключенных с ФСО. Помимо офисов обыски и выемки документов проводились в квартирах и домах подозреваемых. По данным источников “Ъ”, помимо бумаг и электронных носителей информации были изъяты крупные суммы в валюте и рублях, которые в ближайшее время планируется приобщить к уголовному делу в качестве вещдоков.

Задержанных утром во вторник во второй половине дня доставили к следователю Новикову, который получил известность расследованием уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД и участии в нем (ст. 210 УК РФ). Допросы подозреваемых продолжались до самого позднего вечера. Сегодня в середине дня следствие планирует обратиться с ходатайствами об арестах подозреваемых в Басманный райсуд Москвы. В качестве обоснований для избрания мер пресечения, очевидно, будет приведен стандартный набор доводов: подозреваемым инкриминируется совершение тяжкого преступления (санкция — до десяти лет лишения свободы), оставаясь на свободе, они могут скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью вместе с пока еще не установленными сообщниками.

По данным источника, хищения, инкриминируемые подозреваемым, были совершены при строительстве в 2012–2015 годах объектов (дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта, котельной и ограждений) в резиденции президента в Ново-Огарево. Сам контракт оценивался в 5,7 млрд руб., при его реализации исчезло около 220 млн руб., которые подозреваемые вывели через фирмы-однодневки, обналичили и присвоили. По некоторым данным, после задержания часть фигурантов решили сотрудничать со следствием, поэтому, возможно, вместо СИЗО они сегодня окажутся под арестом дома.

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220 млн рублей пропали при строительстве резиденции Путина

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [15:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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