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Стала известна сумма хищений, которую Следственный комитет России вменяет руководителю ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрею Каминову, гендиректору ООО «Стройфасад» Станиславу Кюнеру и их четырем сообщникам.
По данным источников в правоохранительных органах, речь идет как минимум о 220 млн руб., которые исчезли при выполнении госконтракта в подмосковной резиденции президента Владимира Путина.
Андрей Каминов, Станислав Кюнер и четверо их предполагаемых сообщников, имена которых пока не называются, были задержаны сотрудниками главного следственного управления СКР и ФСБ во вторник в ходе операции, которая проводилась в Москве и Санкт-Петербурге. В этот день в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следователем по особо важным делам ГСУ СКР Сергеем Новиковым, следователи и оперативники, которых сопровождал спецназ, посетили десятки адресов. Среди них офисы ФГУП «Атэкс», а также многочисленных организаций, которые участвовали в выполнении госконтрактов, заключенных с ФСО. Помимо офисов обыски и выемки документов проводились в квартирах и домах подозреваемых. По данным источников “Ъ”, помимо бумаг и электронных носителей информации были изъяты крупные суммы в валюте и рублях, которые в ближайшее время планируется приобщить к уголовному делу в качестве вещдоков.
Задержанных утром во вторник во второй половине дня доставили к следователю Новикову, который получил известность расследованием уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД и участии в нем (ст. 210 УК РФ). Допросы подозреваемых продолжались до самого позднего вечера. Сегодня в середине дня следствие планирует обратиться с ходатайствами об арестах подозреваемых в Басманный райсуд Москвы. В качестве обоснований для избрания мер пресечения, очевидно, будет приведен стандартный набор доводов: подозреваемым инкриминируется совершение тяжкого преступления (санкция — до десяти лет лишения свободы), оставаясь на свободе, они могут скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью вместе с пока еще не установленными сообщниками.
По данным источника, хищения, инкриминируемые подозреваемым, были совершены при строительстве в 2012–2015 годах объектов (дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта, котельной и ограждений) в резиденции президента в Ново-Огарево. Сам контракт оценивался в 5,7 млрд руб., при его реализации исчезло около 220 млн руб., которые подозреваемые вывели через фирмы-однодневки, обналичили и присвоили. По некоторым данным, после задержания часть фигурантов решили сотрудничать со следствием, поэтому, возможно, вместо СИЗО они сегодня окажутся под арестом дома.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [15:40]
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