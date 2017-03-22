Все больше россиян безразлично относятся к российской истории, показал опрос «Левада-центра». Из основных исторических эпох повышенный интерес вызывают только Великая Отечественная война и брежневский «застой». Политологи полагают, что это свидетельствует об усталости населения от «агрессивного» политического дискурса последних лет.

Данные опроса, который социологи проводили в начале марта в 137 населенных пунктах страны. История Великой Отечественной войны по-прежнему вызывает у россиян «особый, повышенный интерес», однако если в июле 2008 года таких ответов было 55%, то теперь только 38%. Кроме того, отмечается значительное падение интереса к петровской эпохе, истории Древней Руси, Серебряному веку. В то же время растет внимание к брежневским временам — рост интереса составил 6%. С 7% до 15% возросло количество ответов «ничего в российском прошлом не интересует».

Политолог Николай Миронов обращает внимание на то, что советский культ Великой Отечественной войны с масштабным празднованием памятных дат был восстановлен в президентство Владимира Путина на фоне «идеологического вакуума». «Эта тема властями продвигается из-за отсутствия других столь значимых побед, с уходом ветеранов появился «Бессмертный полк». Однако Великой Отечественной интересуется уже менее половины россиян, ведь в силу давности событий война переходит в область мифа и вытесняется из массового сознания», — цитирует РБК.

А замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин высказал предположение, что рост интереса к брежневской эпохе при общем спаде интереса к истории связан с политикой государственных телеканалов.

Судя по результатам исследования, 36% россиян отсчитывают собственную историю «с незапамятных времен», 26% — с Киевской Руси, а еще 12% — с Крещения Руси. Эксперты объясняют популярность последней точки отсчета с политическим контекстом последних лет и популяризацией фигуры Владимира Крестителя.

Политолог Аббас Галлямов, анализируя данные социологов, говорит о «некоторой усталости россиян от «агрессивного» политического дискурса последних лет, важной частью которого является апелляция к нашей «славной истории».

«Патриотизм стал настолько официальным и неискренним, что начал вызывать отторжение. К тому же накладывается он на не самый благоприятный фон: ухудшающееся социальное самочувствие людей и снижение уровня жизни. Это не может не раздражать по принципу: чего вы к нам со своим прошлым лезете, вы на наше настоящее посмотрите», — говорит эксперт.

Гражданкин сравнивает ситуацию с послеперестроечными временами, когда из-за «лавины информации, обрушившейся на людей в перестройку», граждане стали меньше реагировать на исторические темы.

Замруководителя «Левада-центра» также указывает на возрастную корреляцию ответов — молодежь в целом меньше пожилых интересуется историей. При этом молодые респонденты больше интереса проявляют к Киевской Руси, тогда как старшее поколение привлекает брежневская эпоха.

Добавим, в начале марта «Левада-центр» опубликовал еще один опрос на историческую тему. Его результаты показали, что россияне в первую очередь гордятся победой в Великой Отечественной войне (83%). Второе место всегда занимало освоение космоса, однако сейчас оно переместилось на третью строчку (41% против 60% в 1999 году и 52% в 2015 году), уступив место новому варианту — присоединению Крыма, которым гордятся 43% респондентов.

Также чувство гордости вызывает у россиян превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав (35%), слава русского оружия (26%) и даже борьба с татаро-монгольским игом и защита Европы от нашествия с Востока (14%).

На результаты этого ранее обратил внимание писатель и журналист Аркадий Бабченко, который в своем блоге отметил, что все перечисленное — всего лишь мифы, а «россияне, на самом деле не гордясь ничем, показательно будут гордиться тем, чем им скажет зомбоящик». Источник: www.newsru.com

Новости smi2.ru