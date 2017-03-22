В Бердск, по прогнозам синоптиков, пришла настоящая весна. По данным портала gismeteo.ru, в ближайшие три дня город ждет оттепель с дневной температурой +3 градуса. Да и 20-градусные ночные морозы остались позади: столбик термометра будет опускаться не ниже -10. На выходных и вовсе ожидается от -2 до -4, но днем метеорологи обещают осадки — мокрый снег и дождь.

Коммунальщики Бердска усиленно готовятся к подтоплению улиц: из-за быстрой оттепели не вывезенный на полигон снег будет интенсивно таять, создавая проблемы автомобилистам и жителям домов. Особенно опасаются паводка в частном секторе.

— Сейчас будем работать внепланово, в авральном режиме там, где будет топить. По заявкам и жалобам жителей в зависимости от того, какой у нас ресурс. Мы будем дежурить, как в ресторане — до последнего клиента. По крайней мере планируем так, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора «Центра муниципальных услуг» Максим Совбанов.

Пока весь автопарк и коллектив предприятия задействован на очистке улиц и вывозе снега, но уже в ближайшее время ЦМУ готовит к работе технику для откачки воды — ассмашины, помпу и погрузчики.

Бердчане уже бьют тревогу в ожидании потопа и бездорожья. Сегодня, 22 марта, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился хозяин частного дома по улице Искитимской Александр Зотов. По словам пенсионера, перекресток с Красной Сибирью коммунальщики еще в декабре завалили снегом, когда расчищали проезды. Местные жители так и не смогли дождаться уборки и теперь ждут, когда вода хлынет к их домам. «Стоят эти кучи, мы по ним пробираемся. Ни пройти, ни проехать», — возмущается Александр Геннадьевич.

Помимо противопаводковых работ специалистам ЦМУ предстоят и дорожные. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», ямы на дорогах, которые угрожают автомобилистам, будут заливать горячим асфальтом при любой погоде. На первый взгляд такая мера кажется бессмысленной, но коммунальщики уверяют, что это поможет избежать ДТП и повреждений машин. Такой ремонт называется не ямочным, а аварийным, но «заплатки могут» прослужить от недели до года.

— Возможно, уже завтра начнем заделку аварийных ям. У нас весь Бердск дырявый. Мы рекомендуем автомобилистам быть внимательнее, потому что мы не может все разом сделать, — обратился к бердчанам Максим Флюрович.

Совбанов отметил, что такая технология хорошо себя зарекомендовала. По словам замдиректора ЦМУ, асфальт в прошлогодних ямах держится до сих пор.

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