В России 2017-й объявлен Годом экологии. Позаботиться об окружающей среде предстоит и бизнесу – путем уплаты в бюджет экологического сбора. Уплатить экосбор нужно не позднее 15 апреля 2017 года, а еще придется подготовить и сдать новую отчетность.

Экологический сбор появился в законодательстве в 2015 году, когда были внесены поправки в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ). Однако нормативные документы о порядке и особенностях уплаты сбора выпустили только в 2016 году. В апреле утвердили ставки экосбора, в августе 2016 года — форму для расчета суммы. Рассчитать и уплатить в бюджет экосбор организациям нужно до 15 апреля 2017 года.

Не путайте экологический сбор с уже известной бухгалтерам многих компаний платой за негативное воздействие на окружающую среду. Она взимается с 2002 года на основании статьи 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», в частности, за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками;

сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов).

Плательщиками названы ИП и организации, чья деятельность связана с перечисленными видами загрязнений или размещением отходов (ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ).

Плательщики экосбора

Заплатить экосбор обязаны производители и импортеры одежды, разнообразной упаковки, канцелярии, нижнего белья, ковров, бытовой техники, те, кто выпускает газеты и прочие товары. Всего 36 наименований по перечню, приведенному в распоряжении Правительства РФ от 24.09.2015 № 1886-р. Этот список нужно внимательно изучить, чтобы понять, подпадает ли ваш товар под новый сбор. Не платить его смогут лишь те, кто в полном объеме утилизирует свой товар после утраты потребительских свойств.

Утилизировать отходы компания может самостоятельно или через уполномоченную организацию на договорной основе. Допускается вступить в союз производителей/импортеров, который также на договорных условиях займется сбором и утилизацией отходов. Как фактически реализовать эти возможности, пока неясно, поскольку не вся нормативная база подготовлена. Тем не менее, обязанность сдавать отчетность и уплачивать налог уже установлена.

Сумма к уплате

Чтобы рассчитать сумму сбора к уплате, нужно ставку сбора умножить на массу готового товара (или на массу упаковки для такого товара) и на норматив утилизации. Рассчитывается сбор в специальной форме и сдается вместе с копией платежного поручения об уплате сбора. На проверку правильности исчисления сбора Росприроднадзору отведено 3 месяца со дня представления этих документов.

Приведем пример расчета суммы сбора к уплате. Допустим, компания ввозит 100 тонн аккумуляторов. Норматив утилизации для аккумуляторов равен 10 %. По истечении отчетного года компания должна утилизировать 10 тонн продукции или уплатить экосбор за 10 тонн. Ставка сбора равна 2025 рублей за 1 тонну. В бюджет придется уплатить 20 250 рублей (10 тонн х 2025 руб./тонну = 20 250 рублей).

Какую отчетность сдать

Контролировать процесс утилизации отходов позволит отчетность, которую производители и импортеры должны сдать в Росприроднадзор до 1 апреля 2017 года, а именно: — декларация о количестве выпущенных товаров — в ней указывается количество произведенного/ввезенного товара и упаковки за отчетный год. Документ утвержден постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417; — отчет о выполнении нормативов утилизации — в нем отражается, какое количество отходов конкретного товара уничтожено. Форма отчета утверждена постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342.

Отчитаться можно в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через своего оператора ЭДО. Например, в системе Контур.Экстерн для этого предусмотрен специальный «Модуль Эколога». Отчетность на бумаге сдать можно, но придется сопроводить ее копией на электронном носителе. Производители товаров сдают бумажный отчет в территориальный орган РПН по месту регистрации, импортеры отчитываются непосредственно в Росприродназор.

Компании, которые не уплатят сбор, пропустят срок уплаты, не представят расчет суммы сбора получат от Росприроднадзора требование о добровольном погашении задолженности. Если в течение 30 календарных дней со дня получения этого требования юрлицо или ИП не погасит долг перед бюджетом, Росприроднадзор взыщет его в судебном порядке (Постановление № 1073).

Источник: Клерк.Ру

Новости smi2.ru