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Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в 2017 году курс рубля будет колебаться в диапазоне 57-60 рублей за доллар.
«Точно никуда бежать не надо. Никто не знает, как будет складываться рубль», — сказал он журналистам, отметив, что половина экспертов считает рубль переоцененным, а другая — недооцененным.
По его словам, Сбербанк ориентируется на экспертную оценку, согласно которой во втором или третьем квартале текущего года цена на нефть будет расти, а в четвертом квартале — держаться на уровне 50 долларов за баррель.
«В последнее время цена на нефть так, как раньше, не коррелируется с курсом. Если не будет каких-то геополитических коллизий и новых «черных лебедей», я бы точно не ожидал каких-либо очень больших колебаний. Думаю, что порог колебаний будет на уровне 57-60 (рублей за доллар. — Прим. ред.)», — отметил Греф.
«Самая правильная стратегия — жить спокойно и не переживать на эту тему», — резюмировал глава Сбербанка.
Курс доллара расчетами «завтра» на 17:34 (мск) снижался на 0,05 рубля — до 57,26 рубля, передает РИА Новости.
Новости smi2.ru
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