Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Греф: живите спокойно и не волнуйтесь о курсе рубля

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в 2017 году курс рубля будет колебаться в диапазоне 57-60 рублей за доллар.

«Точно никуда бежать не надо. Никто не знает, как будет складываться рубль», — сказал он журналистам, отметив, что половина экспертов считает рубль переоцененным, а другая — недооцененным.

По его словам, Сбербанк ориентируется на экспертную оценку, согласно которой во втором или третьем квартале текущего года цена на нефть будет расти, а в четвертом квартале — держаться на уровне 50 долларов за баррель.

«В последнее время цена на нефть так, как раньше, не коррелируется с курсом. Если не будет каких-то геополитических коллизий и новых «черных лебедей», я бы точно не ожидал каких-либо очень больших колебаний. Думаю, что порог колебаний будет на уровне 57-60 (рублей за доллар. — Прим. ред.)», — отметил Греф.

«Самая правильная стратегия — жить спокойно и не переживать на эту тему», — резюмировал глава Сбербанка.

Курс доллара расчетами «завтра» на 17:34 (мск) снижался на 0,05 рубля — до 57,26 рубля, передает РИА Новости.

Новости smi2.ru

  • Россияне скупают доллары (1)
  • Минфин назвал реальный курс рубля (4)
  • За $1дают 56 рублей, за один евро — почти 64 рубля (2)
  • Евро упал до минимума за полтора года после референдума в Италии (1)
  • $1 стоит почти 85 рублей, евро 93 (30)

Греф: живите спокойно и не волнуйтесь о курсе рубля

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [14:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:05] На авральный режим переходят коммунальщики из-за оттепели в Бердске

[14:55] Экологический сбор: в 2017 году придется заплатить налог на одежду и газеты

[14:45] Греф: живите спокойно и не волнуйтесь о курсе рубля

Все новости

[15:05] На авральный режим переходят коммунальщики из-за оттепели в Бердске

[14:55] Экологический сбор: в 2017 году придется заплатить налог на одежду и газеты

[14:45] Греф: живите спокойно и не волнуйтесь о курсе рубля


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: