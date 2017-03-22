В Санкт-Петербурге при строительстве крупнейшего в Европе следственного изолятора «Кресты-2» потерялись секретные замки и ключи от камер, где, согласно планам, должны разместиться 4 тыс. арестантов. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главу генсубподрядчика СИЗО ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова.

По словам собеседника издания, заместитель начальника петербургского УФСИН Сергей Моисеенко порекомендовал передать подряд на реализацию ООО «НПО «СтройТехИнвест». После этого генсубподрядчик заключил с компанией договор.

Рабочие «СтройТехИнвеста» установили металлические двери в камерах режимных корпусов, последующей врезки замков осуществлено не было. Глава компании, исполнявшей заказ, потребовал оплаты труда в полном объеме согласно заключенному контракту. «Мы сначала отказались: нет замков — нет и всех денег», — продолжил Хамхоков и уточнил, что изготовление и установка замков в «Крестах-2» были оценены в 10 млн руб.

После этого «СтройТехИнвест» предоставила генсубподрядчику документацию, согласно которой ключи и замки для тюремных дверей засекречены и хранятся в исправительной колонии №4. Этот пакет документов, по словам Хамхокова, обязал компанию выплатить полную сумму контракта. Копию акта передачи замков от «СтройТехИнвеста» в колонию подтвердил глава генерального подрядчика строительства СИЗО акционерного общества «Генеральная строительная корпорация» Виктор Кудрин своей подписью. Спустя несколько месяцев он уже сообщил об утере секретных замков. С соответствующим заявлением он также обратился в полицию. Как уточняет собеседник издания, уголовное дело правоохранители не завели.

Глава петербургского управления ФСИН Игорь Потапенко опроверг информацию о том, что «СтройТехИнвест» передала в колонию замки и ключи. Он отметил, что не знает, на какое его распоряжение ссылались субподрядчики стройки.

«Замков в «Крестах-2» действительно нет. И в ИК-4 они не хранятся, как и любые другие материальные ценности», — заявил Потапенко.​ Он подчеркнул, что не будет вмешиваться в отношения генподрядчика, «Генеральной строительной корпорации» (ГСК), с 30 субподрядными организациями.

​«Мы будем принимать объект полностью. И он будет принят с замками, ключами и всем тем, что предусмотрено государственным контрактом. Что строили и за что отвечали субподрядчики, заказчику строительства неважно, за все в итоге будет отвечать генеральный подрядчик, то есть исключительно ГСК», — заключил глава петербургского УФСИН.

В 2014 году завершилось строительство первых объектов СИЗО «Кресты-2». Стоимость нового тюремного комплекса составила более 12 млрд руб. В конце января компания «Петроинвест» подала иск о банкротстве к генподрядчику строительства комплекса — «Генеральной строительной корпорации». Компания пожаловалась на то, что так и не получила деньги за выполненную работу.

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