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Забрали четверых малышей у пьющей матери в Бердске

Ничем хорошим не закончилась встреча сотрудников комисссии по делам несовершеннолетних (КДН) с матерью, променявшей своих четверых малышей на алкоголь и и нового мужа, в Бердске. На заявление защищающих права детей специалистов, что ее будут лишать родительских прав и отнимут дочь и сыновей, она парировала: «Заберете детей, рожу себе еще».

Многодетная семья перебралась из Новосибирска в Бердск в 2015 году, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» главный специалист КДН Людмила Шишкина. В комиссию по делам несовершеннолетних сразу же поступило сообщение от новосибирских коллег, что семья стояла на учете как неблагополучная. Сотрудники бердской КДН взяли родителей на контроль.

Глава семейства — инвалид, не работает, его супруга находится в декретном отпуске. Поначалу у них все шло нормально. Ничего плохого в семье не происходило. Но где-то год назад супруги увлеклись алкоголем. С семьей сразу же начали работать специалисты КДН, отдела опеки, Центра помощи семье и детям «Юнона». Они были готовы помочь родителям, чтобы их жизнь наладилась, и дети, старшему из которых сейчас шесть лет, а младшему чуть больше года, росли в нормальной обстановке. Работа с пьющими родителями шла с переменным успехом: то они брались за голову, то опять пускались во все тяжкие. В ноябре прошлого года сотрудники служб убедили мужа с женой закодироваться от употребления спиртного. И мир в семье воцарился.

Недавно многодетный отец серьезно заболел и попал в больницу. Его супруга с «горя» запила. Могла уйти из дома и оставить детей одних. А вскоре у нее появилась новая любовь. Новоиспеченный возлюбленный почти поселился в доме своей пассии. А потерявшая голову от любви и алкоголя женщина забыла и про детей, и про мужа. Она ни разу не навестила супруга в больнице.

Многодетная семья проживает в доме на четверых хозяев. Условия для жизни благоприятные. Но в квартире полный кавардак, отмечает Людмила Сергеевна.

Как только соседи заметили, что многодетная мать пьет и бросает на произвол судьбы своих маленьких детей, они забили тревогу. На прошлой неделе на место прибыли службы и забрали малышей. Старших поместили в приют «Юноны», младших — в детское отделение горбольницы. И теперь специалисты КДН серьезно настроены на то, чтобы лишить мать родительских прав.

— Ребятишки хорошие. Пока они маленькие, есть шанс, что для них найдутся другие родители, которые будут их любить, заботиться о них, дадут им образование, вырастят достойными людьми. Разве может быть матерью та, которая на утверждение, что ее лишат родительских прав отвечает: заберут детей, она еще родит. Порой подобным матерям хочется просто прокричать: мамочки, что же вы делаете, куда же вы катитесь, ведь ваше призвание — быть матерями, — негодует главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних.

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Забрали четверых малышей у пьющей матери в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [14:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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Облачно, ветер: северо-восточный
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22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
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