Может ли реанимобиль прибыть на рядовой вызов и кто из специалистов придет на помощь, когда пациент находится на грани жизни и смерти? С такими вопросами обратились в «Курьер. Среда. Бердск» читатели. По словам очевидцев, в ярко-желтой «газели» с красным крестом, колесящей по Бердску, трудится совсем юный молодой человек, который в силу возраста не может быть опытным врачом. А именно от опыта и квалификации медика зачастую зависит, останется ли человек жив.

Сейчас в гараже бердской станции медицинской помощи 9 машин, одна из них как раз относится к классу «С» — реанимобиль. По нормативам, от рядовых белых медицинских автомобилей его отличает оснащение и бригада, которая работает в нем. Однако, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» собственный источник в горбольнице, бердская машина неотложки с надписью «реанимация» на деле мало чем отличается от своих белых собратьев:

— Он ничем не отличается от обычной «скорой», там такие же фельдшеры работают — нет ни реаниматологов, ни кардиологов. Там не подсоединено оборудование, нет кислорода практически — маленький баллончик только в реанимационной сумке.

Сейчас на реанимобиле в разные смены работают три фельдшера, в том числе и «новобранец», который сменил более опытного предшественника. При этом желтая «скорая» выезжает не только на те случаи, когда пациенту нужна реанимация. По словам собеседника «Курьер. Среда. Бердск», зачастую бригаду реанимобиля составляет фельдшер и водитель, поэтому, чтобы доставить неходячих пациентов в карету скорой помощи, медику приходится звать на помощь родных или соседей.

Главный врач ЦГБ Бердска Юрий Краморов подтверждает, что на автомобиле класса «С» действительно работают обычные фельдшеры. «У нас есть реанимобиль, но там обыкновенная бригада ездит. В Бердске нет специализированных бригад скорой помощи, в которую входит реаниматолог, санитары и так далее. Всю жизнь так было». Но это никак не связано с дефицитом кадров, на который уже не раз сетовал главный медик Бердска.

— Есть бригады педиатрические, психиатрические, кардиологические, но это в больших городах. На наш город по порядку оказания помощи не положено специализированных бригад, — пояснил Юрий Николаевич.

Согласно законодательству, реанимационные действия могут проводить не только высококвалифицированные медики, но и средний медперсонал. «В рамках скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, анестезиолого-реанимационная помощь оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи, специализированными выездными бригадами скорой медицинской помощи реанимационного профиля, … и включает, в том числе, осуществление обезболивания, а также проведение первичной сердечно-легочной реанимации и дальнейшую транспортировку пациента в медицинскую организацию, оказывающую стационарную медицинскую помощь с поддержанием основных жизненно-важных функций», — значится в приказе минздрава.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Петров, более 25 лет отдавший работе на бердской станции скорой помощи, в реанимобиле должно быть все для возвращения пациента с того света: кислородное оборудование, капельницы, дефибриллятор, электроотсос для удаления жидкостей из организма. По словам Краморова, все необходимое для срочных манипуляций над больным в реанимобиле есть: «Дефибриллитор, аппарат искусственной вентиляции легких, ЭКГ и так далее — стопроцентная оснащенность для автомобиля класса «С».

Мнение бывалого медика «скорой»

По мнению Петрова, который несколько лет назад уволился из ЦГБ, российские реанимобили — не ровня даже самым простым машинам неотложки, которые он видел за границей. И дело не в «начинке», а в том, как организовано пространство внутри автомобиля.

— Я был как турист в Израиле на фольклорном празднике, и там дежурила обычная «скорая» с линейной бригадой фельдшеров, без врача. Я подошел, и мы нашли с ними общий язык — мне позволили войти в машину, — вспоминает о встрече с коллегами Андрей Юрьевич. — Она оборудована лучше, чем наш реанимобиль. Более того, там настолько эргономично все, что поиск нужного аппарата и его подключение занимает у медика секунды. У нас — минуты. Но 4 минуты при реанимации — это уже смерть. У нас все баллоны с кислородом находятся в конце машины, и чтобы добраться до вентиля, нужно лечь больному на ноги или выйти и открыть заднюю дверь и так далее. В Израиле кислородная маска находится в специальном углублении в крыше, и врачу достаточно поднять руку, взять ручку и опустить ее до пациента — начнется подача кислорода.

Точно так же доступны и другие необходимые приборы и препараты. Окон нет, а на их месте оборудованы прозрачные шкафчики, где лежат медикаменты. По словам бывшего медика бердской «скорой», во времена его трудовых будней все было иначе. «Все стерилизованные инструменты паковались в твердую бумагу, и чтобы найти нужный инструмент, нужно было быть по крайней мере Вольфом Мессингом», — с горечью шутит Андрей Петров.

Бывший сотрудник больницы помнит, как в 2013 году дежурным медикам и врачам из Новосибирска, которые приехали на бердское водохранилище окунуться в крещенскую прорубь, пришлось разрывать эти упаковки, чтобы спасти одного из купальщиков. Но, увы, 60-летний мужчина скончался. Возможно, этому человеку не смогли бы помочь и израильские медики, но для кого-то несколько минут или даже секунд могут стать спасительными.

— Я думаю, что это не относится только к Бердску, а к медицине в России в целом. Очень много нюансов, которые мешали и, наверное, мешают работать, — рассуждает Петров. — Здесь необходимы глобальные переработки, которые не зависят от руководства больниц и даже областного минздрава.

По оценке Андрея Юрьевича, сейчас уровень скорой помощи в Бердске соответствует 70-м годам прошлого века. Все из-за того, что желающих работать в сфере государственного здравоохранения, тем более на «скорой», очень мало.

А когда в феврале 2014 года единственный в городе реанимобиль пострадал в аварии, никто из бердчан не почувствовал недостатка в медицинской помощи. «Скорая» ехала с вызова пустая, когда в нее на перекрестке улиц Суворова и Маяковского врезалась Toyota Funcargo. Желтую «газель» развернуло на 90 градусов и бросило на деревянный столб электропередачи и светофор. Опора уличного освещения вместе с проводами упала на крышу машины ЦГБ.

Отремонтировали реанимобиль только к ноябрю 2014 года. Бюрократические процедуры затянули процесс «реанимации» машины почти на год. Пришлось выбивать денег, поскольку страховой суммы не хватило. И все это проходило через Москву.

Сейчас единственный бердский реанимобиль на ходу. Но не факт, что именно он приедет к тяжелобольному. Желтая «скорая» обслуживает все вызовы наравне с белыми — выезжает на ДТП, к простудившимся, отравившимся, порезавшимся.

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