В Минобрнауки не согласились внести понятие «трудовое воспитание» в закон «Об образовании», но при этом готовы добавить его в содержание образовательных программ. Во вторник соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании комитета Госдумы по образованию и науке. Депутаты с позицией ведомства не согласились, указав на то, что без этого понятия в законе надзорные органы штрафуют школы за использование детского труда. Вернуть трудовое воспитание в школы неоднократно призывала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Внести изменения в федеральный закон «Об образовании», позволяющие ввести в документ понятие «трудовое воспитание» и сделать его обязательным для всех школьников, предложили депутаты заксобрания Алтайского края. Соответствующий законопроект во вторник рассмотрели депутаты Госдумы совместно с чиновниками из Минобрнауки. По мнению авторов поправок, цель трудового воспитания — развитие у учащихся «психологической готовности к труду, трудолюбия, ответственного отношения к целям, процессу и результатам труда, сознательный выбор профессии».

Законопроект был внесен на рассмотрение еще в июле 2015 года, но, получив концептуальное одобрение, был отправлен на доработку правовым управлением Госдумы. 21 марта 2016 года авторы представили новый вариант документа. Напомним, глава Минобрнауки Ольга Васильева неоднократно призывала вернуть трудовое воспитание в школы, а в феврале заявляла, что готовящийся законопроект «будет поддержан обеими руками». Несмотря на это, новый вариант закона поддержку чиновников не получил. «Правительство не поддерживает предлагаемый законопроект и предлагает отклонить его»,— сказала на заседании врио директора департамента госполитики в сфере общего образования Ирина Мануйлова. В ведомстве считают, что менять закон необязательно, достаточно изменить содержание примерных образовательных программ и федеральные государственные образовательные стандарты, которые закрепят понятие трудового воспитания. «В части действующего законодательства право привлекать детей к труду есть у директора любой образовательной организации,— подчеркнула госпожа Мануйлова.— Другое дело, что образовательные программы в учебных заведениях не всегда проработаны таким образом, чтобы дети были привлечены к общественно полезному труду. Внесение изменений в примерную образовательную программу и во ФГОСы позволит ликвидировать те пробелы, о которых мы говорим».

С позицией правительства не согласилась зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина: «Надзорные органы уже выписывают школам штраф за то, что они используют труд ученика фактически в учебных целях, потому что законодательно понятие «общественно полезный труд» и «самообслуживание» не определены». Поправки к законодательству необходимы, согласен член комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Роман Дощинский: «Уронил кашу в столовой — убери за собой; испачкал парту — вытри. Сегодня это запрещенные вещи в школе, их должны делать все, кроме детей». При этом в беседе с корреспондентом «Ъ» господин Дощинский отметил, что жизнь школы в основном определяется именно содержанием ФГОСов, поэтому их изменения может быть достаточно: «С большой вероятностью это произойдет, но важно учитывать, что то, что не оценивается, то, как правило, и не формируется, поэтому в области воспитания необходимо ввести систему персонифицированной оценки детей».

Идея регламентировать трудовое воспитание школьников сравнима с предложением ввести новый школьный предмет, считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий: «Для этого нужно минимум десять лет упорной работы, и если министерство вдруг достанет много денег, найдет энтузиастов, то только через десять лет можно будет оценить, хорошо это для школы или плохо». По его мнению, в советское время трудовое воспитание в школе было требованием политической повестки. «Сейчас нет задачи готовить высококвалифицированные кадры, которые смогут встать к станку сразу после школы: станков нет»,— настаивает господин Луховицкий.

«Не надо использовать эту ситуацию в политических целях и говорить о том, что теперь дети будут массово ходить на субботники и убирать мусор вместо управляющих компаний, речь идет о воспитании и формировании трудовых навыков у детей»,— отметила Любовь Духанина. Депутаты приняли решение пока не выносить законопроект для первого чтения и создать рабочую группу по его доработке с участием представителей Минобрнауки и Минтруда.

Новости smi2.ru