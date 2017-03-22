Для тестирования обновленной платформы выбран круглосуточный телеканал Russian Extreme Ultra, посвященный экстремальным видам спорта и путешествиям. Пользователи Домашнего ТВ от МТС смогут смотреть передачи с кристально четким качеством изображения. Кроме того, МТС в настоящее время ведет активную работу с ведущими производителями UltraHD телевизоров, чтобы обеспечить качественную и гарантированную поддержку нового ТВ-продукта.

До сих пор сверхчеткое вещание UltraHD было прерогативой спутникового ТВ. Запуск UltraHD в кабельном сегменте, то есть преимущественно в городах, придаст импульс развитию рынка телевидения нового поколения в России, стимулирует спрос и откроет новые возможности и рынки для владельцев качественного контента

«Вещание в формате Ultra HD (4K) рассматривается в качестве одного из драйверов роста рынка платного телевидения на ближайшую перспективу. МТС проводит запуск в тестовом режиме, чтобы оценить готовность своей кабельной сети DVB-C, и провести оценку спроса потребителей в условиях городского характера потребления контента, — отметила руководитель фиксированного бизнеса и ТВ МТС Наталья Братчикова. — Мы также показываем правообладателям контента потенциал работы с уникальным для России набором технологических платформ вещания».

«Новый пилотный проект с ведущим телекоммуникационным оператором страны, позволяет нам первыми в России транслировать канал сверхвысокой четкости 4К на сетях кабельного вещания. Вместе с МТС мы формируем зарождающийся рынок Ultra HD в России и создаем задел под его дальнейшее развитие, чтобы обеспечить качественным контентом наиболее взыскательных пользователей. Мы рады, что именно канал «Русский экстрим» выбран для эксперимента по масштабному вещанию на наземных сетях в городской среде, где уровень технической обеспеченности пользователей гораздо выше, а спутниковое телевидение традиционно уступает лидирующие позиции другим источникам сигнала», — прокомментировала Кристина Рябухина, заместитель генерального директора телеканала Russian Extreme.

«Для широкомасштабного внедрения технологии UltraHD в России необходимо обеспечить технологическую готовность различных компонентов инфраструктуры телевидения. Компания LG активно продвигает на российском рынке UltraHD телевизоры, потенциал которых может быть существенно дополнен при взаимодействии с операторами телевещания, обеспечивающими доставку сигнала сверхвысокой четкости до абонента. Вот почему мы рады, что именно МТС, имеющий уникальное для России сочетание сетей спутникового и кабельного телевидения, сделал важный шаг для становления рынка телевидения UltraHD», — сказал директор по Smart TV в России и странах СНГ компании LG Electronics Кевин Парк. Партнерский материал

Новости smi2.ru