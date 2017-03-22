Несколько рабочих совещаний по подготовке к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей прошли в администрации Бердска. Традиционнно узников фашистских застенков соберут на встречу 11 апреля. Решено провести ее в стенах городского музея. За чашкой чая.

Сейчас в городе проживают 17 малолетних узников концлагерей, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела соцобслуживания населения Наталья Скоромных. Шестеро из них в этом году отметили юбилей. Галине Жвакиной исполнилось 75 лет, 90-летие встретила Надежда Попова, 80-летие отпраздновали Алексей Курочкин, Иван Моисеев и Эмма Власова. Егору Антипову исполнилось 85 лет. Всех юбиляров торжественно поздравят в Международный день освобождения узников фашистких концлагерей.

На встречу с узниками придут представители власти. Ветераны смогут задать им все вопросы, которые их волнуют.

В этом году бердчане, попавшие в концлагеря, когда еще были детьми, пойдут в школы. Чтобы рассказать о всех ужасах, которые они пережили вместе со своими родными в годы Великой Отечественной войны.

«Курьер. Среда. Бердск» немало писал о бердчанах, попавших в плен к немцам. Их воспоминания могут превзойти даже фильмы ужасов.

Алексей Курочкин вместе со своей семьей оказался в плену у финнов в первый год Великой Отечественной войны. Финны не были лояльны к жителям оккупированной территории. За малейшую провинность секли розгами. Подпольщиков, коммунистов, комсомольцев вешали. Но перед этим жестоко истязали. Одной из пыток была такой: на заключенного натравливали овчарку, на некоторое время собаку убирали, поливали истязаемого соленой водой и снова спускали собаку. Об этом рассказывал земляк Курочкиных, сидевший в тюрьме во время войны.

Ивану Моисееву шел шестой год, когда вместе с родными он попал в плен в Брянской области. Это было в 1942 году. Ивану Егоровичу никогда не забыть, как в морозы немцы выгоняли их босиком на улицу. А через год заключенных концлагеря освободила Красная армия. Когда вернулись в родной поселок, увидели полную разруху. Жили в землянке. Питались крапивой, лебедой и желудями. Но это был просто рай по сравнению с фашистским пленом.

Ольга Бастрыкина родилась по дороге в концлагерь. Позже ее мама призналась, что хотела даже бросить новорожденную под колеса грузовика. Но что-то ее удержало от этого. До 1945 года мама с четырьмя дочерьми находились в концлагере в Польше. Брат Ольги Гордеевны умер в концлагере, так и не дождавшись освобождения.

Восставший Бухенвальд

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года, пишут на calend.ru.

22 марта 1933 года в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в нацистской Германии, а в последующие годы фашисты создали огромную сеть этих лагерей, превращенных в места организованного систематического убийства миллионов людей. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем.

По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них — около 2 миллионов детей.

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу.

На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и использование в принудительном порядке их труда в интересах Германии, является не только военным преступлением. Оно было квалифицировано как преступление против человечества.

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