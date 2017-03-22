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Спасли от обморожения в лесу двоих путешественников сотрудники МЧС из Бердска

Попал в наледь рыбак на снегоходе 19 марта на Обском море в районе острова Умовский в Бердске.

Техника провалилась под воду, и бердчанин не смог вытащить ее самостоятельно, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» начальник подразделения поисково-спасательного отряда (ПСО) Сергей Козин. Было уже темно, рыбак промок. Поэтому обратился за помощью к спасателям.

Сотрудники ПСО выдвинулись на место в 21.30. Без труда нашли рыбака на акватории. Посадили его в спецтранспорт и доставили до базы поисково-спасательного отряда. От медицинской помощи бердчанин отказался.

Сейчас на акватории Новосибирского водохранилища очень много участков с наледью. Передвижение на транспорте опасно. В этом году из-за большого количества снега на лед на автомобилях практически никто не выезжает. Но рыбаки отправляются на водохранилище на снегоходах. И попадают в ловушки-наледи, где вода между льдом и прослойкой снега доходит порой до колена. Поэтому сами рыбаки технику не могут вытащить. К тому же промокают и рискуют переохладиться, отмечает Козин.

Другой случай, произошедший с двумя мужчинами, отправившимися на снегоходе на прогулку в лес, мог при другом стечении обстоятельств закончиться и вовсе трагически. Они вполне могли погибнуть от переохлаждения. Если бы вовремя им на помощь не пришли спасатели.

Днем 15 марта двое друзей застряли в лесу примерно в трех километрах от села Первомайского в Искитимском районе. Снегоход сломался. Идти пешком по глубоким сугробам до населенного пункта было невозможно. Благо с собой были сотовые телефоны. Позвонили спасателям. И попросили о помощи.

Спасатели выдвинулись на место на «газели» с прицепом, куда поместили снегоход «Тайга». Рядом с Первомайским двое спасателей пересели на снегоход и отправились в лес на поиски попавших в снежный плен. Мужчин нашли и доставили их до «газели» спасателей, где они согрелись и попили горячий чай. Позже неудавшихся лесных путешественников отвезли в село. От медицинской помощи мужчины отказались.

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Спасли от обморожения в лесу двоих путешественников сотрудники МЧС из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [12:45]

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