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Сегодня, 22 марта, на заседании коммунальщиков замначальника отдела ЖКХ и энергетики мэрии Бердска Николай Граньков рассказал о проверке содержания территории многоквартирных домов. В результате проверки был выявлен ряд домов, с придомовой территории которых не вывозят снег. Возможна угроза подтопления.
Управляющим компаниям дано предписание убрать снег в ближайшее время. В противном случае административно-техническая инспекция будет штрафовать руководство управляющих компаний, сообщили в пресс-центре мэрии.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [12:20]
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