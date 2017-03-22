Сегодня, 22 марта, на заседании коммунальщиков замначальника отдела ЖКХ и энергетики мэрии Бердска Николай Граньков рассказал о проверке содержания территории многоквартирных домов. В результате проверки был выявлен ряд домов, с придомовой территории которых не вывозят снег. Возможна угроза подтопления.

Управляющим компаниям дано предписание убрать снег в ближайшее время. В противном случае административно-техническая инспекция будет штрафовать руководство управляющих компаний, сообщили в пресс-центре мэрии.

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