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Штрафовать за заваленные снегом дворы будут УК Бердска

Сегодня, 22 марта, на заседании коммунальщиков замначальника отдела ЖКХ и энергетики мэрии Бердска Николай Граньков рассказал о проверке содержания территории многоквартирных домов. В результате проверки был выявлен ряд домов, с придомовой территории которых не вывозят снег. Возможна угроза подтопления.

Управляющим компаниям дано предписание убрать снег в ближайшее время. В противном случае административно-техническая инспекция будет штрафовать руководство управляющих компаний, сообщили в пресс-центре мэрии.

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Штрафовать за заваленные снегом дворы будут УК Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [12:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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