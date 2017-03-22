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Для обеспечения стабильности валютного рынка Банку России следует заморозить обменный курс рубля, говорится в проекте рекомендаций парламентских слушаний «Стратегии развития российской экономики: программа неотложных мер» при комитете Совета Федерации по экономической политике.
«Банку России административно установить обменный курс рубля, что позволит обеспечить прогнозируемость валютного рынка, стабилизировать ожидания, остановить валютные спекуляции», — говорится в проекте рекомендаций.
Кроме того, эксперты советуют ЦБ «принять меры по переходу от политики привязки рублевой эмиссии к золотовалютным резервам к эмиссии, рассчитанной исходя из объективной потребности экономики в денежных средствах».
В рамках обсуждения налоговой реформы участники слушаний полагают, что «ставки налогов, объекты налогообложения и механизмы их взыскания должны быть дифференцированы». Необходимо упорядочить существующие фискальные льготы и сделать их более адресными, указывают эксперты.
Парламентские слушания проводит временная комиссия Совета Федерации по мониторингу экономического развития, передает РНС. Как говорится в материалах к заседанию, цель слушаний — обсуждение современного состояния российской экономики, оценка необходимости дальнейшего регулирования совершенствования механизма ее развития через систему норм действующего законодательства; выработка предложений во исполнение поручения президента правительству с участием ведущих деловых объединений не позднее мая подготовить план действий до 2025 года, который предусматривает рост ВВП России выше мирового уже на рубеже 2019–2020 годов.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [12:10]
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