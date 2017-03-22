Заслуженный врач России совершил суицид прямо на глазах у жены. 16 марта у себя дома в посёлке Селенгинск он нанёс себе ножевые ранения. Его супруга увидела кровавую картину и тут же вызвала скорую. Однако спасти мужчину не удалось – он скончался от острой кровопотери в реанимации в больнице.

Как рассказал «Байкал-Daily» заместитель руководителя следственного отдела по Кабанскому району Виктор Тушкаев, возможная причина самоубийства заслуженного врача – затяжная депрессия. Осенью прошлого года его уволили из Байкальского медицинского колледжа, сотрудником которого он являлся почти 10 лет. После этого мужчина ходил сам не свой.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В рамках этого дела мы проверим причины поступка, назначим психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы получить ответ о его эмоциональном состоянии в дни, которые предшествовали самоубийству, — рассказал Виктор Тушкаев.

Ещё одним решающим фактором суицида, возможно, стала смерть его пациентки накануне в филиале Кабанской ЦРБ.

— Он проводил лечение пациентки-однофамилицы, которая 15 марта скончалась. И смерть пациентки, возможно, являлась спусковым механизмом. Но основной причиной всё же рассматривается затяжная депрессия, — заявил заместитель руководителя следственного отдела.

По его словам, семья у врача благополучная, есть ребёнок — школьник и пожилая мать.

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