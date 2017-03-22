USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Заслуженный врач России совершил суицид прямо на глазах у жены. 16 марта у себя дома в посёлке Селенгинск он нанёс себе ножевые ранения. Его супруга увидела кровавую картину и тут же вызвала скорую. Однако спасти мужчину не удалось – он скончался от острой кровопотери в реанимации в больнице.
Как рассказал «Байкал-Daily» заместитель руководителя следственного отдела по Кабанскому району Виктор Тушкаев, возможная причина самоубийства заслуженного врача – затяжная депрессия. Осенью прошлого года его уволили из Байкальского медицинского колледжа, сотрудником которого он являлся почти 10 лет. После этого мужчина ходил сам не свой.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В рамках этого дела мы проверим причины поступка, назначим психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы получить ответ о его эмоциональном состоянии в дни, которые предшествовали самоубийству, — рассказал Виктор Тушкаев.
Ещё одним решающим фактором суицида, возможно, стала смерть его пациентки накануне в филиале Кабанской ЦРБ.
— Он проводил лечение пациентки-однофамилицы, которая 15 марта скончалась. И смерть пациентки, возможно, являлась спусковым механизмом. Но основной причиной всё же рассматривается затяжная депрессия, — заявил заместитель руководителя следственного отдела.
По его словам, семья у врача благополучная, есть ребёнок — школьник и пожилая мать.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [11:55]
[15:05] На авральный режим переходят коммунальщики из-за оттепели в Бердске
[14:55] Экологический сбор: в 2017 году придется заплатить налог на одежду и газеты
[14:45] Греф: живите спокойно и не волнуйтесь о курсе рубля
[15:05] На авральный режим переходят коммунальщики из-за оттепели в Бердске
[14:55] Экологический сбор: в 2017 году придется заплатить налог на одежду и газеты
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.
Облачно, ветер: северо-восточный
|
Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
|
Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: восточный