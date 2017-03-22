В Бердске сегодня, 22 марта, состоится первый из серии областных концертов Транссибирского Арт-Фестиваля. В числе его участников скрипачи Со-Ок Ким (Великобритания), Леонард Шрайбер (Бельгия), Андрей Гридчук (Германия) и Александр Князев, они представят программы камерной музыки. Художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин сыграет на скрипке Страдивари.

Маэстро Репин дважды привозил в Бердск музыкантов Транссибирского Арт-Фестиваля. Но он высказывал недовольство залом, его акустикой и сценой. В прошлом году концерт в Бердске не состоялся, поскольку в ДК «Родина» шел ремонт, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В 2017-м звездам предстоит оценить обновленный Дворец культуры.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор «Родины» Людмила Чуркина, все билеты на Репина раскуплены давно. Во-первых, потому что бердчане соскучились по хорошей музыке, во-вторых, потому что билеты дешевые — 300 рублей.

По словам Людмилы Ивановны, около 60 билетов раздали как социальные — ветеранам, инвалидам и другим, а также приглашенным чиновникам.

В программе под названием «Поехали в Бердск!» Гендель: Пассакалия из Сюиты для клавира, соль минор, переложение для скрипки и альта; Моцарт: Дивертисмент Ми-бемоль мажор; Шуберт: Трио № 1, Си-бемоль мажор; Шуберт: Трио № 2, Си-бемоль мажор.

В этом году выездные программы Фестиваля пройдут также в Ордынском и Искитиме. Концерт в Ордынском стал подарком организаторов Фестиваля жителям ко Дню работника культуры – пригласительные на программу распространялись бесплатно.

26 марта концерт пройдёт в Искитиме и будет посвящен 300-летию со дня основания города. Камерную программу представят струнный квартет Новосибирской филармонии Filarmonica, джазовое трио Алексея Гребенкина и солисты – звёзды Транссибирского Арт-Фестиваля, исполнители на медных духовых инструментах Андрей Илькив и Отто Заутер.

Транссибирский Арт-Фестиваль стартовал15 марта с концерта в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца. Организованный филармонией совместно с Фондом Вадима Репина и при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области, фестиваль ежегодно собирает в Новосибирске звезд мировой классической музыки.

Художественным руководителем проекта выступает всемирно известный скрипач, новосибирец Вадим Репин. — Подобно тому как Транссибирская магистраль на протяжении последних 120 лет способствовала превращению Новосибирска в индустриальную, научную и культурную столицу Сибири, Транссибирский Арт-Фестиваль обеспечит приток превосходных артистов, наилучших традиций и уникальных достижений в области различных видов искусства, – объясняет концепцию проекта Вадим Репин.

В 2017 году Транссибирский Арт-Фестиваль посвящен 80-летию Новосибирской области, концертная программа проекта невероятно насыщенная и будет интересна любому зрителю. Фестиваль станет первым масштабным событием, с которого начнется празднование юбилея региона.

Программа Транссибирского арт-фестиваля

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