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Дорогие бердчане! Раньше на сайте www.kvartiranso.ru частные лица могли разместить три бесплатных объявления в месяц. По многочисленным просьбам мы ввели сервис платных объявлений.
VIP-объявления — стоимость размещения — 50 рублей — 1 неделя. Оплатить данную услугу можно через Робокассу. Оплаченное объявление появляется в общем списке объявлений и в специальном выделенном месте. Правила размещения платных частных объявлений можно прочитать по ссылке.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [11:25]
[15:05] На авральный режим переходят коммунальщики из-за оттепели в Бердске
[14:55] Экологический сбор: в 2017 году придется заплатить налог на одежду и газеты
[14:45] Греф: живите спокойно и не волнуйтесь о курсе рубля
[15:05] На авральный режим переходят коммунальщики из-за оттепели в Бердске
[14:55] Экологический сбор: в 2017 году придется заплатить налог на одежду и газеты
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