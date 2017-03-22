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Под угрозой взрыва требовал наркотики пациент больницы в Новосибирской области

В Новосибирской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в лечебном учреждении, сообщили в пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии РФ.

«В рабочем поселке Сузун сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Новосибирской области задержали наркомана, который угрожал медицинским работникам взорвать гранату, если ему не принесут наркотики», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что сотрудники Росгвардии получили сообщение, что неизвестный мужчина стучится в дверь больницы и требует наркотики.

«Наряд группы задержания незамедлительно прибыл на место происшествия. Дежурный врач пояснил, что мужчина, угрожая похожим на гранату предметом, требовал от него наркотики для личного употребления. Врач вместе с охранником обезвредили молодого человека и закрыли в помещении приемного покоя, однако он сумел выбраться через незапертое окно. Вскоре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в 70 метрах от больницы и доставили его в отдел полиции», — пояснили в ведомстве.

Как отметили в Росгвардии, при досмотре полицейские изъяли у задержанного гранаты без маркировки и серийного номера Ф-1 и РГД-5 с запалом УЗРГМ. Инженерно-техническая группа ОМОН установила, что обе гранаты учебные.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело», — заключили в пресс-службе.

Бойцы Росгвардии в феврале обезвреживали гранату, которую обнаружили в посылке на одном из складов в Бердске.

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Под угрозой взрыва требовал наркотики пациент больницы в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [11:15]

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