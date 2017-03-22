Сегодня, 22 марта, в рамках совместных мероприятий с департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу на станции Бердск Западно-Сибирской железной дороги будет работать передвижной экологический комплекс «Природа без границ».

Как сообщила руководитель пресс-службы ЗСЖД Ольга Павлова, в вагоне комплекса, оборудованном под тематический лекционный зал, запланированы лекции по экологии, викторины, подведение итогов конкурса «Не выбрасывай, а применяй» на лучшую поделку из вторично-материальных ресурсов.

— Основная цель поезда – формирование экологической культуры среди жителей станций Западно-Сибирской железной дороги, — отметила Ольга, пояснив, что в Бердске выставка будет работать в среду с 10.00 до 16.00.

Первая подобная экспозиция о природных достопримечательностях Новосибирской области открылась у пригородного вокзала станции Новосибирск-Главный в начале марта. А выставка «Познай свой край родной» на площадке вблизи территории пригородного вокзала станции Новосибирск-Главный и будет работать в течение всего 2017 года.

— С помощью экспозиции все пассажиры и посетители вокзала смогут узнать подробную информацию о природных достопримечательностях региона, до каждого из которых можно добраться пригородными электропоездами. В числе таких объектов – Святой ключ, расположенный вблизи станции Ложок, Кудряшовский бор – станция Оёш, Обская песчаная степь на станции Черепаново и другие. Для удобства приведена информация о времени, за которое пассажиры смогут добраться до этих мест пригородными электропоездами, — рассказал Ольга Павлова.

2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых пригородных территорий. Выставка призвана не только обеспечить досуг для пассажиров во время ожидания пригородных поездов, но и обратить внимание жителей на проблемы экологического характера, сохранения и приумножения природного богатства Новосибирской области.

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