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Массовые турниры выходного дня по теннису организовали в Бердске

В Бердске возобновилось проведение турниров выходного дня по настольному теннису. Соревнования проходят в спортивном зале медицинского колледжа по адресу: ул. Островского, 67 (или Свердлова, 14). К участию приглашают всех желающих вне зависимости от спортивного звания: и любители, и мастера спорта.

Каждое состязание собирает примерно по 20-25 участников. Турнир интересный, динамичный и полезный для участников, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

— Приезжают спортсмены из Новосибирска, Искитима. Любителей ждем с большим удовольствием, — делится тренер ДЮСШ «Бердск» по настольному теннису Иван Никитенко.

Поэтому если вы любите настольный теннис, желаете укрепить свои умения в этом виде спорта, то приходите в субботу к 14.30 в медколледж.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в ОФКиС, для пенсионеров и учащихся «пропуск» на соревнования стоит 100 рублей, для всех остальных — 150 рублей. Победители игр получают призы.

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Массовые турниры выходного дня по теннису организовали в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [10:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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