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В Бердске возобновилось проведение турниров выходного дня по настольному теннису. Соревнования проходят в спортивном зале медицинского колледжа по адресу: ул. Островского, 67 (или Свердлова, 14). К участию приглашают всех желающих вне зависимости от спортивного звания: и любители, и мастера спорта.
Каждое состязание собирает примерно по 20-25 участников. Турнир интересный, динамичный и полезный для участников, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.
— Приезжают спортсмены из Новосибирска, Искитима. Любителей ждем с большим удовольствием, — делится тренер ДЮСШ «Бердск» по настольному теннису Иван Никитенко.
Поэтому если вы любите настольный теннис, желаете укрепить свои умения в этом виде спорта, то приходите в субботу к 14.30 в медколледж.
Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в ОФКиС, для пенсионеров и учащихся «пропуск» на соревнования стоит 100 рублей, для всех остальных — 150 рублей. Победители игр получают призы.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [10:30]
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