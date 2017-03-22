В Бердске возобновилось проведение турниров выходного дня по настольному теннису. Соревнования проходят в спортивном зале медицинского колледжа по адресу: ул. Островского, 67 (или Свердлова, 14). К участию приглашают всех желающих вне зависимости от спортивного звания: и любители, и мастера спорта.

Каждое состязание собирает примерно по 20-25 участников. Турнир интересный, динамичный и полезный для участников, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

— Приезжают спортсмены из Новосибирска, Искитима. Любителей ждем с большим удовольствием, — делится тренер ДЮСШ «Бердск» по настольному теннису Иван Никитенко.

Поэтому если вы любите настольный теннис, желаете укрепить свои умения в этом виде спорта, то приходите в субботу к 14.30 в медколледж.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в ОФКиС, для пенсионеров и учащихся «пропуск» на соревнования стоит 100 рублей, для всех остальных — 150 рублей. Победители игр получают призы.

Новости smi2.ru