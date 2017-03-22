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Голодец попросит Путина повысить минимальную зарплату

Вице-премьер Ольга Голодец обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), передает «Интерфакс».

«Прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение, в том числе, министерству труда, потому что это ключевой вопрос по производительности», — сказала Голодец на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам во вторник.

«Повышение МРОТ сразу даст нам вывод из нашей системы самых низкопроизводительных рабочих мест», — отметила она.

Голодец добавила, что правительство готово оказать содействие тому, чтобы «эти люди (занимающие низкопроизводительные рабочие места — ИФ) были заблаговременно переобучены и не почувствовали никаких сложностей».

Неделю назад Голодец обратила внимание на то, что почти 5 млн человек в России работают, но остаются при этом за чертой бедности, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Та бедность, которая фиксируется в стране — это бедность работающего населения, это уникальное явление: работающие бедные. У нас нет такой квалификации, где достаточный уровень заработной платы 7800 рублей (минимальный размер оплаты труда в РФ)», — сказала она 14 марта.

Голодец напомнила, что в России 4,9 млн человек получают зарплату на уровне МРОТ, при этом, по ее словам, даже после окончания школы молодой человек имеет полное право рассчитывать на более высокую зарплату.

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Голодец попросит Путина повысить минимальную зарплату

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [10:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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Облачно, ветер: северо-восточный
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22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
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Погода в Бердске

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