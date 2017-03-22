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После вмешательства активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Новосибирской области выявлены факты поставки в школьные столовые молочных фальсификатов. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе ОНФ в среду, 22 марта.
Общественники намерены привлечь надзорные и контролирующие органы к проверке закупаемых для школ продуктов, а также добиться внедрения системы входящего контроля качества продуктов питания, поставляемых в детские и учебные учреждения региона.
В поле зрения Народного фронта попали два учреждения образования Новосибирска – лицей №22 на улице Советская, а также средняя общеобразовательная школа №168 на улице Сибирская – активисты ОНФ взяли пробы молочных продуктов в школьных столовых этих учреждений.
«Решение о проведении выборочной проверки школ было принято на расширенном обсуждении проблемы качества питания в образовательных учреждениях, которое состоялось на площадке ОНФ в феврале текущего года. Тогда же по инициативе общественников была создана рабочая группа, в которую вошли представители органов исполнительной власти, контролирующих структур, общественности, взявшие эту проблему на контроль», — сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Сергей Соколов.
Первые же проверки подтвердили опасения общественников — экспертиза взятых в двух школьных столовых проб молочных продуктов выявила факты фальсификации. «По итогам лабораторных исследований оказалось, что в сыре «Российский», масле «Крестьянское» и сухом молоке нет молочных жиров. Они заменены на растительные», — сообщил Соколов.
По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ, общественники намерены направить результаты анализов в контролирующие структуры, в частности, управление Роспотребнадзора.
«Этот частный случай станет поводом для принятия региональным отделением ОНФ системных решений – крайне необходима разработка и внедрение регламента входящего контроля за качеством продуктов, поставляемых в детские сады и школы региона», — подчеркнул Соколов.
По его словам, соответствующий проект документа, регламентирующего в этой сфере взаимодействие региональных, муниципальных структур, учреждений образования и общественности, уже подготовлен созданной с участием активистов ОНФ рабочей группой и сейчас проходит стадию согласования.
«Мы считаем, что его разработка и внедрение позволит сделать прозрачным весь путь продуктов питания от производителя до школьной столовой, а значит – обеспечит качество питания детей в школах региона», — считает Сергей Соколов.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [10:05]
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