После снижения три года подряд богатства российских миллиардеров они снова начали богатеть, следует из свежего рейтинга Forbes. РБК разобрался, почему российские бизнесмены за год прибавили более $100 млрд

Для самых богатых в России кризис закончился: после неудачных 2014–2015 годов российские миллиардеры вновь начали богатеть, показал обновленный рейтинг американского журнала Forbes, опубликованный в понедельник, 20 марта. В свежий рейтинг вошли 96 российских бизнесменов, их совокупное состояние — $386 млрд, подсчитал РБК на основе данных Forbes. По сравнению с прошлогодним списком, в котором было всего 77 россиян, богатство российской части рейтинга увеличилось более чем на $100 млрд.

В результате доля российского богатства в совокупном состоянии всех участников рейтинга Forbes за год подросла с 4,4 до 5%,.

Ежегодный рейтинг Forbes по традиции фиксирует оценку состояния мировых миллиардеров на февраль, в нынешнем списке использованы данные на 17 февраля 2017 года. В 2016 году мировые цены на сырье — основа российской экономики и главный источник российского богатства — выросли впервые после пятилетнего спада: индекс Bloomberg Commodity Index, отслеживающий стоимость двух десятков сырьевых товаров, за прошлый год вырос на 11% (после падения на 25% годом ранее).

В первой десятке самых богатых россиян из глобального рейтинга Forbes-2017 все так или иначе связаны с нефтью и газом, сталью и металлами, углем и удобрениями. В России 64% миллиардеров стали обладателями такого богатства благодаря политическим связям и близости к сырьевым ресурсам, выявили в прошлом году экономисты американского Института мировой экономики имени Петерсона на основе анализа рейтинга Forbes за 1996–2015 годы.

Россия лидирует в мире по степени имущественного неравенства: в ней 62% всего национального богатства принадлежит долларовым миллионерам и 26% — миллиардерам, следует из данных южноамериканской исследовательской фирмы New World Wealth, опубликованных в сентябре прошлого года.

Самые богатые — все те же

Второй год подряд российскую часть глобального списка Forbes возглавил совладелец НОВАТЭКа, председатель совета директоров нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон: его состояние выросло за год на $4 млрд, до $18,4 млрд. Михельсон занимает 46-е место в глобальном рейтинге Forbes (годом ранее было 60-е). В декабре 2016 года он продал около 9% «Сибура» китайскому Фонду Шелкового пути, и сумма сделки могла превысить $1,2 млрд, писал РБК. Представитель Михельсона отказался комментировать свежий рейтинг Forbes.

Все богатейшие российские бизнесмены увеличили свое состояние за год как минимум на $1 млрд, но некоторые богатели намного быстрее других — именно этим объясняются перестановки в верхней части российского списка. Самый впечатляющий рост продемонстрировали Алексей Мордашов («Северсталь», Nord Gold, «Силовые машины») и Владимир Лисин (НЛМК, UCL Holding): состояние первого выросло на 61%, до $17,5 млрд, а второго — на 73%, до $16,1 млрд. Мордашов и Лисин заняли, соответственно, вторую и третью строчки в российском списке Forbes, сместив Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Представители Мордашова и Лисина отказались от комментариев.

Совокупное состояние российских участников списка Forbes до этого снижалось три года подряд: на эффект западных санкций против России наложился цикл падения сырьевых цен. Но в 2016 году сырье наконец перешло к росту. В частности, индекс цен на шесть первичных металлов, торгующихся на Лондонской бирже металлов, LMEX Index за прошлый год вырос сразу на 20,7% (после падения на 24% годом ранее). Состояния Романа Абрамовича и Михаила Прохорова, которые во многом зависят от конъюнктуры на рынке металлов (Evraz, Rusal), увеличились, соответственно, на $1,5 млрд и $1,3 млрд (они занимают 12-е и 13-е места в российском списке с общими оценками $9,1 млрд и $8,9 млрд). Следом идет основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников, который нарастил богатство более чем в два раза, до $8,3 млрд.

На улучшение позиций российских миллиардеров в ренкинге Forbes повлияли укрепление рубля и рост фондового рынка, добавляет аналитик БКС Владимир Тихомиров. Рубль в прошлом году укрепился на 20% после сильного падения в 2014–2015 годах, и долларовый индекс российских акций РТС вырос сразу на 52% после снижения на 4% годом ранее. Удорожание сырья (металлы, нефть, газ, удобрения) поддержало рубль и, как следствие, — рублевые активы, заключил эксперт.

Хотя средняя цена нефти Brent в 2016 году снизилась на 16% по сравнению с предыдущим годом, после договоренностей ОПЕК и других нефтедобывающих стран, включая Россию, нефть закрепилась выше уровня $50 за баррель. Состояние основного владельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова выросло за год на $5,6 млрд (до $14,5 млрд, шестая строчка в российской части списка). Одна из главных причин роста его состояния — дорожающие акции ЛУКОЙЛа, говорит старший аналитик «Атон» Александр Корнилов. Год назад на Московской бирже компания стоила 2,2 трлн руб. ($32,4 млрд), а сейчас — уже 2,6 трлн руб. ($45,9 млрд). Кроме того, в прошлом году был значительный интерес к российскому рынку в принципе: инвесторы покупали акции, надеясь на потепление отношений России и США после победы Дональда Трампа на президентских выборах, говорит аналитик.

Богачи богатеют не только в России

2017 год стал рекордным для богатейших людей мира сразу по нескольким показателям. Число миллиардеров по сравнению с 2016 годом увеличилось на 233 человека — с 1810 до 2043, или на 13% — крупнейший прирост за 31 год ведения глобального рейтинга Forbes. Число тех, чье состояние увеличилось, превзошло число тех, чье состояние уменьшилось, более чем на 33%. США сохранили лидерство по числу богатейших людей мира — 565 против 530 в Европе. В Китае 319 миллиардеров; в Гонконге — 67, в Макао — 1; а всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 720. Третье и четвертое места по числу миллиардеров заняли Германия (114) и Индия (100).

Первое место в топе второй год подряд занял Билл Гейтс — за последние 23 года он 18 раз оказывался лидером рейтинга (состояние — $86 млрд). Второе место досталось инвест-гуру Уоррену Баффетту (состояние — $75,6 млрд). Третьим в списке стал основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос ($72,8 млрд). Состояние богатейшего человека Европы Амансио Ортеги, основателя бренда одежды Zara, достигло $71,3 млрд, обеспечив ему четвертую позицию в топе. Марк Цукерберг впервые в истории вошел в топ-5 с состоянием $56 млрд. Новичками рейтинга в этом году стали 195 человек, 76 из которых — жители материкового Китая, 25 новичков — граждане США. Самые заметные среди них — основатель американской марки спортивной одежды Patagonia Ивон Шуинар, основатель круизной компании Viking Cruises норвежец Торстейн Хаген, американский хедж-фонд магнат Клифф Аснесс и двое его партнеров, а также ирландцы Джон и Патрик Коллисоны, сооснователи сервиса электронных платежей Stripe. Джон Коллисон в свои 26 лет стал самым молодым миллиардером в мире, он на два месяца младше основателя Snapchat Эвана Шпигеля. В рейтинге — 56 миллиардеров моложе 40 лет: за год их число уменьшилось на десять человек.

Три из пяти богатейших людей мира заработали свои состояния в IT-секторе. Число IT-миллиардеров за год выросло на 23 человека, до 183 человек, их общее состояние достигло $1 трлн. Большинство них (78 человек) — американцы. За год из престижного списка выбыли 78 человек — минимум с 2013 года. Больше всего миллиардеров лишился Китай (33 человека), США потеряли семь миллиардеров. Главной проигравшей в рейтинге стала Элизабет Холмс: она лишилась всего своего состояния, которое годом ранее достигало $3,6 млрд. Состояние президента США Дональда Трампа уменьшилось за год на $1 млрд, до $3,5 млрд. За год он опустился в рейтинге на 220 позиций и занял 544-ю строчку. С выборов (ноябрь 2016 года) состояние Трампа сократилось на $200 млн.

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