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Названа команда для представления Бердска на областном конкурсе «Зеленая волна»

В Бердске прошел городской этап конкурса-фестиваля «Зеленая волна-2017» — в школе №2 «Спектр» 19 марта. Конкурс нацелен на формирование транспортной культуры бердских школьников.

За призовые места и право на поездку на зональный этап конкурса боролись 9 команд и каждая показала на сцене свою постановку в номинации «Безопасность на дорогах — гордость! Да здравствует мой район и Новосибирская область!».

В 2017 году Новосибирская область празднует свой 80-летний юбилей, именно к этому торжественному событию и приурочено проведение конкурса агитбригад фестиваля «Зелёная волна-2017» .

Ребята из отрядов ЮИД школ Бердска показали яркие и интересные постановки, которые представляли собой танцы, песни, интеллектуальные игры с публикой, загадки, видеоролики на тематику «Соблюдение ПДД в моём городе».

— Перед жюри стояла не простая задача, так как все 9 команд выступали достойно, эмоционально, театрализовано, определить победителя было крайне сложно. Жюри оценивало постановки по следующим критериям – раскрытие предложенной темы; эмоциональность, грамотность речи, легкость восприятия, соответствие возрасту участников (10-14 лет), — рассказала инспектор по пропаганде бердской ГИБДД Виктория Белькова.

1 место заняла команда «Магистраль» городского Центра дополнительного образования «Перспектива», которая и будет представлять город на зональном этапе конкурса-фестиваля «Зеленая волна — 2017», который пройдет в Бердске в апреле.

В завершении конкурса-фестиваля «Зеленая волна – 2017» Виктория Владимировна вручила всем участникам фестиваля заслуженные призы и грамоты и кубки.

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Названа команда для представления Бердска на областном конкурсе «Зеленая волна»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [09:15]

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Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

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