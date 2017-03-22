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Сегодня, 22 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №10/2017.
В номере вы прочтете:
1. На 61 кг похудели участницы проекта «Худеем с мастерами»! Смотрите и завидуйте!
3. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».
3. Уволят ли директора КБУ Кожина?
4. Затопит ли Бердск?
5. Сколько больных туберкулезом в Бердске?
6. Все о выращивании рассады помидоров.
7. ЕГЭ — экзамен одно из испытаний.
8. Купец Горохов показал бердчанам синематограф.
9. Митинг в Новосибирске против повышения тарифов ЖКХ. Мы не зарабатываем столько, сколько вы воруете!
А на обложке — как бердчанки покупают сковородки за 150 тысяч рублей.
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Покупая газету всего лишь за 12 рублей, вы даете возможность выпускать сайт www.kurer-sreda.ru
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [09:15]
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