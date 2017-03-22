Сегодня, 22 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №10/2017.

В номере вы прочтете:

1. На 61 кг похудели участницы проекта «Худеем с мастерами»! Смотрите и завидуйте!

3. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».

3. Уволят ли директора КБУ Кожина?

4. Затопит ли Бердск?

5. Сколько больных туберкулезом в Бердске?

6. Все о выращивании рассады помидоров.

7. ЕГЭ — экзамен одно из испытаний.

8. Купец Горохов показал бердчанам синематограф.

9. Митинг в Новосибирске против повышения тарифов ЖКХ. Мы не зарабатываем столько, сколько вы воруете!

А на обложке — как бердчанки покупают сковородки за 150 тысяч рублей.

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