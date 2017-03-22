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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 22 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №10/2017.

В номере вы прочтете:

1. На 61 кг похудели  участницы проекта «Худеем с мастерами»! Смотрите и завидуйте!

3. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черниголовкова».

3. Уволят ли директора КБУ Кожина?

4. Затопит ли Бердск?

5. Сколько больных туберкулезом в Бердске?

6. Все о выращивании рассады помидоров.

7. ЕГЭ — экзамен одно из испытаний.

8. Купец Горохов показал бердчанам синематограф.

9. Митинг в Новосибирске против повышения тарифов ЖКХ. Мы не зарабатываем столько, сколько вы воруете!

А на обложке — как бердчанки покупают сковородки за 150 тысяч рублей.

Покупайте газету в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету всего лишь за 12 рублей, вы даете возможность выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

Новости smi2.ru

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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [09:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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