Рост за счет маленьких

Доля десяти крупнейших российских продуктовых розничных сетей выросла на 3 п.п. в 2016 году по сравнению с 2015 годом. При этом средний рост их выручки, напротив, сократился на 7 п.п. и составил 13%, следует из данных «РБК Исследования рынков». Таким образом, увеличение доли федеральных ретейлеров обусловлено не столько их операционными достижениями, сколько вымыванием более мелких игроков и замедлением рынка в целом (по итогам 2016 года он прибавил всего 2,9%, а с учетом инфляции сократился на 5,2%), резюмируют авторы исследования.

Динамика средней выручки крупнейших ретейлеров падает с 2014 года, при этом рост их доли остается стабильным. Всего в 2016 году доля топ-10 сетей достигла 27,3% рынка, или 3,7 трлн руб. При этом более половины этой суммы пришлось на две компании — X5 Retail Group и «Магнит». Объем всего рынка розничной торговли продовольственными товарами составил 13,702 трлн руб.

Доля мелких игроков действительно вымывается в последние годы и рост всего рынка замедлился, подтверждает гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, крупнейшие игроки продолжают рост за счет более низких цен: у федеральных сетей есть преимущество в объемах закупки при переговорах с поставщиками. Ранее авторы исследования UBS Evidence Lab пришли к выводу, что для 80% россиян определяющим фактором при выборе магазина является цена.

Смена лидеров

В топ-10 крупнейших ретейлеров сменился лидер. Без учета магазинов формата дрогери «Магнит» уступил лидерство X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Общая выручка «Магнита» в 2016 году превысила порог в 1 трлн руб. Но годовой прирост оборота был самым низким за последние 11 лет, в то время как рост X5 Retail Group, напротив, оказался максимальным за всю историю компании. В итоге X5 Retail Group заработала 1,026 трлн против 1,005 трлн руб. у конкурента.

После потери лидерства «Магнит» пересмотрел свои планы на год в пользу более агрессивной стратегии: сеть намерена открыть не менее 2,75 тыс. магазинов, из которых около 1,7 тыс. придется на формат «у дома». Кроме того, планируется обновить внешний вид около 2 тыс. магазинов. Совокупный эффект от открытия и обновления должен увеличить темпы роста выручки «Магнита» до 12–15%, прогнозируют аналитики «РБК Исследования рынков». Основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий ранее озвучивал цифру в 9–13%. Чтобы удержать лидерство и достичь к 2020 году заявленной доли на рынке в 15%, X5 Retail Group придется открыть в 2017 году около 2 тыс. магазинов. Это столько же, сколько и в прошлом году, отмечается в исследовании.

Изменения могут произойти среди ретейлеров, занимающих четвертое и пятое места соответственно. Уже в первом квартале 2017 года ГК «Дикси» (управляет сетями «Дикси», «Виктория» и «Мегамарт») может уступить по выручке «Ленте», имеющей более амбициозные планы по развитию, подсчитали аналитики. В течение года «Дикси» планирует открыть 180 магазинов, а «Лента» — 80, но из них 30 будут гипермаркетами, ссылаются исследователи на данные сетей. Всего в открытие новых точек «Лента» намерена вложить около 40 млрд руб. и увеличить свою торговую площадь на 200 тыс. кв. м. Долгосрочная стратегия компании до 2020 года — войти в тройку крупнейших продуктовых ретейлеров в России. Пока третье место традиционно занимает «Ашан», чья выручка по итогам 2016 года составила 425,2 млрд руб.

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