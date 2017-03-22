Новосибирский губернатор Владимир Городецкий поручил главам муниципалитетов взять на контроль реализацию приоритетных проектов и программ. Соответствующие поручения руководителям муниципальных образований глава региона дал на аппаратном совещании 21 марта.

«В настоящее время на федеральном уровне утверждено порядка 20 приоритетных проектов. Сегодня на местах принципиально важно качественно запустить механизм их реализации и исполнения во всех территориях Новосибирской области. Все проекты подкреплены финансированием и имеют четкие целевые показатели. Важно не просто отчитаться об освоении данных средств, а достичь этих показателей», – отметил Городецкий, обращаясь к главам муниципальных образований региона.

В качестве примера он привел начавшуюся в Новосибирской области реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»: общий объем финансирования мероприятий в его рамках составит более 700 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджета (из федерального будет выделено более 470 млн рублей, из областного – около 258 млн рублей).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Бердску на этот проект выделили 37 млн рублей. Заканчивается прием заявок от общественников на получение средств.

«Решение утверждено Советом при президенте РФ, тем самым президент дает четкий сигнал о важности этого направления. Данный проект связывается с активностью людей, которые должны высказать свои идеи в сфере благоустройства. Пренебрегать этим недопустимо», – подчеркнул Владимир Городецкий, поручив руководству муниципалитетов вести системную работу по каждому из приоритетных проектов.

справка

В настоящее время в России определён перечень основных направлений стратегического развития, в рамках которых разрабатывается и реализуется ряд приоритетных проектов и программ. Среди них «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные дороги», «Создание современной образовательной среды для школьников», «Экспорт продукции АПК» и ряд других.

Обеспечением взаимодействия органов власти, местного самоуправления и общественных организаций по данному направлению занимается Совет при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

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