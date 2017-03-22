Пограничное управление ФСБ по НСО решило приобрести трех служебных собак, которые должны быть уверенными в себе и бесстрашными.

Управление разместило 20 марта на сайте госзакупок запрос котировок на приобретение трех служебных собак — двух немецких овчарок и одной бельгийской. Прием заявок будет идти до 27 марта.

Как следует из документов закупки, немецким овчаркам должно быть от 7 до 9 месяцев, а бельгийской — от 3 до 5 месяцев. У них должен быть чепрачный (коричнево-черный) окрас.

«Собаки должны быть здоровыми, с хорошо развитым обонянием, слухом, зрением, по размерам, анатомическому строению, структуре и длине шерсти в полной мере соответствовать требованиям породных стандартов.

В поведении должны быть уравновешенны, управляемы, уверены в себе, добронравны, демонстрировать хороший темперамент, бесстрашие, говорится в описании лота.

Начальная (максимальная) цена контракта — 100 тыс. рублей. Он будет финансироваться из федерального бюджета. Цена одной немецкой овчарки — 37,5 тыс. рублей, бельгийской — 25 тыс.

«Собак приобретают по конкурсной основе в соответствии с законодательством для обновления поголовья. Занимаемся с ними, дрессируем, и они потом служат», — пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

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