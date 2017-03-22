Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Купят бесстрашных собак новосибирские пограничники

Пограничное управление ФСБ по НСО решило приобрести трех служебных собак, которые должны быть уверенными в себе и бесстрашными.

Управление разместило 20 марта на сайте госзакупок запрос котировок на приобретение трех служебных собак — двух немецких овчарок и одной бельгийской. Прием заявок будет идти до 27 марта.

Как следует из документов закупки, немецким овчаркам должно быть от 7 до 9 месяцев, а бельгийской — от 3 до 5 месяцев. У них должен быть чепрачный (коричнево-черный) окрас.

«Собаки должны быть здоровыми, с хорошо развитым обонянием, слухом, зрением, по размерам, анатомическому строению, структуре и длине шерсти в полной мере соответствовать требованиям породных стандартов.

В поведении должны быть уравновешенны, управляемы, уверены в себе, добронравны, демонстрировать хороший темперамент, бесстрашие, говорится в описании лота.

Начальная (максимальная) цена контракта — 100 тыс. рублей. Он будет финансироваться из федерального бюджета. Цена одной немецкой овчарки — 37,5 тыс. рублей, бельгийской — 25 тыс.

«Собак приобретают по конкурсной основе в соответствии с законодательством для обновления поголовья. Занимаемся с ними, дрессируем, и они потом служат», — пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Новости smi2.ru

  • Служебная овчарка прошла в строю в День пограничника в Бердске (2)
  • Эстафета пограничников к 70-летию победы в Великой Отечественной войне пройдет в Бердске (1)
  • Шок: у слепой девушки украли собаку-поводыря в метро (2)
  • Чья чудо-собачонка? (ФОТО) (4)
  • Чья собака-подросток бегает на Попова? (3)
Купят бесстрашных собак новосибирские пограничники

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [08:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:05] На авральный режим переходят коммунальщики из-за оттепели в Бердске

[14:55] Экологический сбор: в 2017 году придется заплатить налог на одежду и газеты

[14:45] Греф: живите спокойно и не волнуйтесь о курсе рубля

Все новости

[15:05] На авральный режим переходят коммунальщики из-за оттепели в Бердске

[14:55] Экологический сбор: в 2017 году придется заплатить налог на одежду и газеты

[14:45] Греф: живите спокойно и не волнуйтесь о курсе рубля


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: