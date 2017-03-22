Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Ребенок и пожилой мужчина пострадали в ДТП в Бердске

Два ДТП с пострадавшими за один день произошли в Бердске.

В понедельник, 20 марта, в начале 12-го дня 26-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21060 у дома №35 по улице Островского совершил столкновение с автомобилем «Тойота Калдина», за рулем которого находился 42-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка ВАЗа — 4-летняя девочка. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ребенок разбил нос.

В тот же день в 17.45 водитель 1955 года рождения на автомобиле «Акура МДХ» у дома №17 по улице Красная Сибирь совершил наезд на пешехода — 66-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали перелом ключицы, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

Новости smi2.ru

  • Врезалась в дорожное ограждение Honda Fit на трассе М-52 в Бердске (0)
  • Это не массовое ДТП (фото) (14)
  • Шла из храма и читала молитву сбитая автобусом на «зебре» 81-летняя жительница Бердска (12)
  • Что за проверки на бердских дорогах? (44)
  • Число ДТП и погибших в них в Бердске с начала года выросло вдвое (21)
Ребенок и пожилой мужчина пострадали в ДТП в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [08:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[15:05] На авральный режим переходят коммунальщики из-за оттепели в Бердске

[14:55] Экологический сбор: в 2017 году придется заплатить налог на одежду и газеты

[14:45] Греф: живите спокойно и не волнуйтесь о курсе рубля

Все новости

[15:05] На авральный режим переходят коммунальщики из-за оттепели в Бердске

[14:55] Экологический сбор: в 2017 году придется заплатить налог на одежду и газеты

[14:45] Греф: живите спокойно и не волнуйтесь о курсе рубля


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 55%

24 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: