Два ДТП с пострадавшими за один день произошли в Бердске.

В понедельник, 20 марта, в начале 12-го дня 26-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21060 у дома №35 по улице Островского совершил столкновение с автомобилем «Тойота Калдина», за рулем которого находился 42-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка ВАЗа — 4-летняя девочка. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ребенок разбил нос.

В тот же день в 17.45 водитель 1955 года рождения на автомобиле «Акура МДХ» у дома №17 по улице Красная Сибирь совершил наезд на пешехода — 66-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали перелом ключицы, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

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