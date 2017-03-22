USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Два ДТП с пострадавшими за один день произошли в Бердске.
В понедельник, 20 марта, в начале 12-го дня 26-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21060 у дома №35 по улице Островского совершил столкновение с автомобилем «Тойота Калдина», за рулем которого находился 42-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка ВАЗа — 4-летняя девочка. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ребенок разбил нос.
В тот же день в 17.45 водитель 1955 года рождения на автомобиле «Акура МДХ» у дома №17 по улице Красная Сибирь совершил наезд на пешехода — 66-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали перелом ключицы, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 марта 2017 г. [08:20]
[15:05] На авральный режим переходят коммунальщики из-за оттепели в Бердске
[14:55] Экологический сбор: в 2017 году придется заплатить налог на одежду и газеты
[14:45] Греф: живите спокойно и не волнуйтесь о курсе рубля
[15:05] На авральный режим переходят коммунальщики из-за оттепели в Бердске
[14:55] Экологический сбор: в 2017 году придется заплатить налог на одежду и газеты
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.
Облачно, ветер: северо-восточный
|
Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.
Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
|
Днем: 1 C°, ветер: 1.4 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: восточный