Глава Новосибирского метрополитена Андрей Ксензов покидает свою должность. Причиной, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, уволившего чиновника, стало нарушение Ксензовым финансовой дисциплины и произвольное увеличение зарплаты руководству метрополитена. Об этом сообщили в о вторник, 20 марта новосибирские СМИ со ссылкой на радио «Городская волна».

Локоть в прямом эфире сообщил, что принял это решение в связи с «нарушением руководством метрополитена финансовой дисциплины».

— Это основная претензия, как работодателя. Я вчера принял это решение – об освобождении руководителя метрополитена от занимаемой должности. У нас был непростой разговор. Нельзя вольно обращаться с зарплатой и произвольно себе ее увеличивать – до 100 тыс. руб. в месяц. Я открыто об этом говорю – не считаю нужным таить это. Прежде всего важны чистоплотность, принципиальность руководства. Метрополитен устойчивая структура – там работают замечательные люди, которые честно исполняют свои обязанности. Если у кого то есть замечания к работе метрополитена или предложения, то мы всегда готовы их обсуждать, — сказал Анатолий Локоть.

О дальнейших кадровых назначениях в МУП «Новосибирский метрополитен» он говорить не стал. Но при этом мэр отметил, что доволен показателями работы метрополитена: «Метрополитен перевозит 80 млн пассажиров в год. Это отличные показатели в сравнении с Нижним Новгородом или Самарой, где метрополитен дотируемый».

«Это действительно так. Я ухожу в ближайшее время. Приказа я пока не видел. Куда пойду – пока не могу сказать. Еще не решил», — прокомментировал он «Ъ».

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Метрополитен Новосибирска в 2016 году перевез 79 млн человек (в 2015 году – 80,6 млн человек). Доля пассажиров метрополитена в общем объеме городских перевозок составляет 16,7%, а в перевозках, осуществляемых муниципальным транспортом – 47%. По итогам 2015 года выручка метрополитена составила 1,5 млрд руб. По данным «СПРАК-Интерфакс», чистый убыток компании в 2015 году – 248,9 млн руб. (в 2014 году чистая прибыль – 31,7 млн руб.).

Андрей Ксензов был назначен на должность руководителя Новосибирского метрополитена в апреле 2015 года. До этого он занимал пост вице-мэра Новосибирска. Андрей Ксензов более 14 лет проработал в мэрии Новосибирска. В декабре 2012 года экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко пригласил первого вице-мэра занять пост вице-губернатора — заместителя руководителя администрации главы региона.

Но в январе 2014 года господин Ксензов уволился из облправительства, высказав несогласие с досрочной отставкой мэра Владимира Городецкого (он был назначен вице-губернатором) и выдвижением в его преемники Владимира Знаткова. Позднее Андрей Ксензов вышел из «Единой России» и решил при поддержке «Родины» побороться за пост мэра на досрочных выборах. Но в последний момент господин Ксензов снял свою кандидатуру в пользу коммуниста Анатолия Локотя, который после победы при поддержке коалиции оппозиционных сил сделал его своим первым заместителем.

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