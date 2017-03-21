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Локоть уволил Ксензова из новосибирского метро за самовольные премии

 

Глава Новосибирского метрополитена Андрей Ксензов покидает свою должность. Причиной, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, уволившего чиновника, стало нарушение Ксензовым финансовой дисциплины и произвольное увеличение зарплаты руководству метрополитена. Об этом сообщили в о вторник, 20 марта новосибирские СМИ со ссылкой на радио «Городская волна».

Локоть в прямом эфире сообщил, что принял это решение в связи с «нарушением руководством метрополитена финансовой дисциплины».

— Это основная претензия, как работодателя. Я вчера принял это решение – об освобождении руководителя метрополитена от занимаемой должности. У нас был непростой разговор. Нельзя вольно обращаться с зарплатой и произвольно себе ее увеличивать – до 100 тыс. руб. в месяц. Я открыто об этом говорю – не считаю нужным таить это. Прежде всего важны чистоплотность, принципиальность руководства. Метрополитен устойчивая структура – там работают замечательные люди, которые честно исполняют свои обязанности. Если у кого то есть замечания к работе метрополитена или предложения, то мы всегда готовы их обсуждать, — сказал Анатолий Локоть.

О дальнейших кадровых назначениях в МУП «Новосибирский метрополитен» он говорить не стал. Но при этом мэр отметил, что доволен показателями работы метрополитена: «Метрополитен перевозит 80 млн пассажиров в год. Это отличные показатели в сравнении с Нижним Новгородом или Самарой, где метрополитен дотируемый».

«Это действительно так. Я ухожу в ближайшее время. Приказа я пока не видел. Куда пойду – пока не могу сказать. Еще не решил», — прокомментировал он «Ъ».

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Метрополитен Новосибирска в 2016 году перевез 79 млн человек (в 2015 году – 80,6 млн человек). Доля пассажиров метрополитена в общем объеме городских перевозок составляет 16,7%, а в перевозках, осуществляемых муниципальным транспортом – 47%. По итогам 2015 года выручка метрополитена составила 1,5 млрд руб. По данным «СПРАК-Интерфакс», чистый убыток компании в 2015 году – 248,9 млн руб. (в 2014 году чистая прибыль – 31,7 млн руб.).

Андрей Ксензов был назначен на должность руководителя Новосибирского метрополитена в апреле 2015 года. До этого он занимал пост вице-мэра Новосибирска. Андрей Ксензов более 14 лет проработал в мэрии Новосибирска. В декабре 2012 года экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко пригласил первого вице-мэра занять пост вице-губернатора — заместителя руководителя администрации главы региона.

Но в январе 2014 года господин Ксензов уволился из облправительства, высказав несогласие с досрочной отставкой мэра Владимира Городецкого (он был назначен вице-губернатором) и выдвижением в его преемники Владимира Знаткова. Позднее Андрей Ксензов вышел из «Единой России» и решил при поддержке «Родины» побороться за пост мэра на досрочных выборах. Но в последний момент господин Ксензов снял свою кандидатуру в пользу коммуниста Анатолия Локотя, который после победы при поддержке коалиции оппозиционных сил сделал его своим первым заместителем.

Новости smi2.ru

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Локоть уволил Ксензова из новосибирского метро за самовольные премии

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [20:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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