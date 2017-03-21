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В пятом матче первого раунда плей-офф «Сибирские снайперы» в Магнитогорске добились победы над «Стальными лисами» 2:1 и вышли в следующий раунд!
Голами в составе нашей команды отметились Никита Челбаев и Павел Ткаченко, ворота защищал Константин Шарапов!
Соперником «Снайперов» по второму раунду станет нижнекамский «Реактор». 24 и 25 марта команды сыграют с Нижнекамске, 28 (и если понадобится 29-го) в Новосибирске.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [20:00]
[20:25] Локоть уволил Ксензова из новосибирского метро за самовольные премии
[20:00] «Сибирские снайперы» добились победы над «Стальными лисами»
[20:25] Локоть уволил Ксензова из новосибирского метро за самовольные премии
[20:00] «Сибирские снайперы» добились победы над «Стальными лисами»
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