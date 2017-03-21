В пятом матче первого раунда плей-офф «Сибирские снайперы» в Магнитогорске добились победы над «Стальными лисами» 2:1 и вышли в следующий раунд!

Голами в составе нашей команды отметились Никита Челбаев и Павел Ткаченко, ворота защищал Константин Шарапов!

Соперником «Снайперов» по второму раунду станет нижнекамский «Реактор». 24 и 25 марта команды сыграют с Нижнекамске, 28 (и если понадобится 29-го) в Новосибирске.

Новости smi2.ru