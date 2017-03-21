Общественники из Синих ведёрок и Ассоциации Владельцев Авто-Мото транспорта закончили большое путешествие по проверке качества топлива АЗС регионов (Сибирскому, Уральскому и Центральному Федеральным округам) и подготовили перечень нарушений, выявленных в ходе двух автопробегов.

Общественники отметили рекорд по цене за дизельное топливо в Самарской области, окрестности города Жигулёвск — 22 рубля за литр.

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В Пензе отобрали пробы бензина и дизтоплива на АЗС «Апельсин» и «КТК-OIL». Обе заправки «обвесили» на сто грамм с десяти литров. Недолив пусть и небольшой, но это уже повод для жалобы в надзорные органы. В Рязани взяли пробы бензина и дизтоплива на АЗС «Сибирьнефть», которая очень хочет быть похожей на «Сибнефть», а также на АЗС «ТР», которая обещает качество лучше, чем мы думаем. Недолив не выявлен.

Итоговый документ обещают опубликовать в середине апреля.

http://myautogames.ru/news.php?id=2004

Новосибирск

АИ-92

АИ-95

ДТ

МАЗС «Гранд» (Барабинск)

—

Не соответствует — сера 43,1 при норме 10

Не соответствует — сера более 500 при норме 10, температура вспышки ниже 12 при норме 30

АЗС «ПромСиб» (Бердск)

Не соответствует — сера 173,5 при норме 10. Недолив.

—

Не соответствует — сера более 500 при норме 50

АЗС «Хорос»

Не соответствует — сера 50,7 при норме 10

—

Не соответствует — сера более 500, температура фильтруемости -17 при норме -20

АЗС «Сибнефть»

Бензин и дизтопливо соответствуют нормам

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