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Общественники из Синих ведёрок и Ассоциации Владельцев Авто-Мото транспорта закончили большое путешествие по проверке качества топлива АЗС регионов (Сибирскому, Уральскому и Центральному Федеральным округам) и подготовили перечень нарушений, выявленных в ходе двух автопробегов.
Общественники отметили рекорд по цене за дизельное топливо в Самарской области, окрестности города Жигулёвск — 22 рубля за литр.
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В Пензе отобрали пробы бензина и дизтоплива на АЗС «Апельсин» и «КТК-OIL». Обе заправки «обвесили» на сто грамм с десяти литров. Недолив пусть и небольшой, но это уже повод для жалобы в надзорные органы. В Рязани взяли пробы бензина и дизтоплива на АЗС «Сибирьнефть», которая очень хочет быть похожей на «Сибнефть», а также на АЗС «ТР», которая обещает качество лучше, чем мы думаем. Недолив не выявлен.
Итоговый документ обещают опубликовать в середине апреля.
http://myautogames.ru/news.php?id=2004
Новосибирск
АИ-92
АИ-95
ДТ
МАЗС «Гранд» (Барабинск)
—
Не соответствует — сера 43,1 при норме 10
Не соответствует — сера более 500 при норме 10, температура вспышки ниже 12 при норме 30
АЗС «ПромСиб» (Бердск)
Не соответствует — сера 173,5 при норме 10. Недолив.
—
Не соответствует — сера более 500 при норме 50
АЗС «Хорос»
Не соответствует — сера 50,7 при норме 10
—
Не соответствует — сера более 500, температура фильтруемости -17 при норме -20
АЗС «Сибнефть»
Бензин и дизтопливо соответствуют нормам
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [19:15]
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