Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

топливо

«Общественники закончили проверку качества топлива на АЗС Сибирского, Уральского и Центрального Федеральных округов»

Общественники из Синих ведёрок и Ассоциации Владельцев Авто-Мото транспорта закончили большое путешествие по проверке качества топлива АЗС регионов (Сибирскому, Уральскому и Центральному Федеральным округам) и подготовили перечень нарушений, выявленных в ходе двух автопробегов.

Общественники отметили рекорд по цене за дизельное топливо в Самарской области, окрестности города Жигулёвск — 22 рубля за литр.

14895920901465870051.jpg

В Пензе отобрали пробы бензина и дизтоплива на АЗС «Апельсин» и «КТК-OIL». Обе заправки «обвесили» на сто грамм с десяти литров. Недолив пусть и небольшой, но это уже повод для жалобы в надзорные органы. В Рязани взяли пробы бензина и дизтоплива на АЗС «Сибирьнефть», которая очень хочет быть похожей на «Сибнефть», а также на АЗС «ТР», которая обещает качество лучше, чем мы думаем. Недолив не выявлен.

Итоговый документ обещают опубликовать в середине апреля.

http://myautogames.ru/news.php?id=2004

Новосибирск

АИ-92

АИ-95

ДТ

МАЗС «Гранд» (Барабинск)

Не соответствует — сера 43,1 при норме 10

Не соответствует — сера более 500 при норме 10, температура вспышки ниже 12 при норме 30

АЗС «ПромСиб» (Бердск)

Не соответствует — сера 173,5 при норме 10. Недолив.

Не соответствует — сера более 500 при норме 50

АЗС «Хорос»

Не соответствует — сера 50,7 при норме 10

Не соответствует — сера более 500, температура фильтруемости -17 при норме -20

АЗС «Сибнефть»

Бензин и дизтопливо соответствуют нормам

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [19:15]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[20:25] Локоть уволил Ксензова из новосибирского метро за самовольные премии

[20:00] «Сибирские снайперы» добились победы над «Стальными лисами»

[19:15] топливо

Все новости

[20:25] Локоть уволил Ксензова из новосибирского метро за самовольные премии

[20:00] «Сибирские снайперы» добились победы над «Стальными лисами»

[19:15] топливо


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: