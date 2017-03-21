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Помогите найти и наказать хулигана

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мария24:

Ищу свидетелей.

Вчера, 20.03.17, в 20:45 по адресу Микрорайон, 54, разбили стекло в машине Suzuki Grand Vitara.

Люди, может кто-нибудь стал свидетелем этого происшествия?

Помогите найти и наказать хулигана.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [18:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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Облачно, ветер: северо-восточный
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