Ищу свидетелей.

Вчера, 20.03.17, в 20:45 по адресу Микрорайон, 54, разбили стекло в машине Suzuki Grand Vitara.

Люди, может кто-нибудь стал свидетелем этого происшествия?

Помогите найти и наказать хулигана.

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