Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Министр обороны Шойгу проверит выполнение гсоборонзаказа в Новосибирске

Во вторник, 21 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу работает в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новосибирская дивизия РВСН до конца текущего года будет полностью перевооружена на новейшие ракетные комплексы «Ярс». Об этом доложил министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Он также отметил, что поступление новейшей боевой техники синхронизировано со строительством военной инфраструктуры, ведутся работы по газификации гарнизонов соединения. Ввод газовой котельной даст существенную экономию финансовых средств при теплообеспечении объектов военной и социальной инфраструктуры.

Министр обороны поставил задачу особое внимание уделить социальной инфраструктуре, отметив, что ее возведение и модернизация не должны отставать от темпов строительства военных объектов.

«Эти процессы должны быть синхронизированы при безусловном соблюдении стандартов», — подчеркнул глава военного ведомства.

Министр обороны заслушал командующего РВСН о состоянии боевой готовности ракетной армии, которая базируется в Сибирском регионе. Были рассмотрены результаты выполнения плана деятельности этого воинского объединения до 2020 года. Он предусматривает, в частности, синхронизацию процесса перевооружения на новые ракетные комплексы со строительством объектов военной и социальной инфраструктуры.

После работы в дивизии РВСН Министр обороны проверит выполнение государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова, проведёт совещание, связанное с выполнением контрактов по производству многофункциональных истребителей Су-34, модернизацией производственных мощностей предприятия.

В начале марта Новосибирск также посещал заместитель Шойгу — Юрий Борисов. Замглавы военного ведомства рассказал журналистам, что воздушно-космические силы России в нынешнем году получат 16 новых бомбардировщиков Су-34.

Новости smi2.ru

  • Экс-мэр заплатил 10 млн рублей за плохой ремонт дорог в Новосибирской области (11)
  • Экс-министр Сердюков причастен к сделкам по продаже имущества «Оборонсервиса» (32)
  • Экс-министр обороны Анатолий Сердюков: Герой России или не Герой России? (23)
  • Шойгу против бесконечной милитаризации России (11)
  • Школьникам в Бердске показали, как устроена воинская часть (видео) (23)
Министр обороны Шойгу проверит выполнение гсоборонзаказа в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 марта 2017 г. [18:10]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[20:25] Локоть уволил Ксензова из новосибирского метро за самовольные премии

[20:00] «Сибирские снайперы» добились победы над «Стальными лисами»

[19:15] топливо

Все новости

[20:25] Локоть уволил Ксензова из новосибирского метро за самовольные премии

[20:00] «Сибирские снайперы» добились победы над «Стальными лисами»

[19:15] топливо


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: 0 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

21 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 0.8 м.с.

Облачно, ветер: северо-восточный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 60%

22 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: 1 C°, ветер: 1.7 м.с.

Облачно, ветер: восточный, северо-восточный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 69%

23 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: