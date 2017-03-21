Во вторник, 21 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу работает в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новосибирская дивизия РВСН до конца текущего года будет полностью перевооружена на новейшие ракетные комплексы «Ярс». Об этом доложил министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Он также отметил, что поступление новейшей боевой техники синхронизировано со строительством военной инфраструктуры, ведутся работы по газификации гарнизонов соединения. Ввод газовой котельной даст существенную экономию финансовых средств при теплообеспечении объектов военной и социальной инфраструктуры.

Министр обороны поставил задачу особое внимание уделить социальной инфраструктуре, отметив, что ее возведение и модернизация не должны отставать от темпов строительства военных объектов.

«Эти процессы должны быть синхронизированы при безусловном соблюдении стандартов», — подчеркнул глава военного ведомства.

Министр обороны заслушал командующего РВСН о состоянии боевой готовности ракетной армии, которая базируется в Сибирском регионе. Были рассмотрены результаты выполнения плана деятельности этого воинского объединения до 2020 года. Он предусматривает, в частности, синхронизацию процесса перевооружения на новые ракетные комплексы со строительством объектов военной и социальной инфраструктуры.

После работы в дивизии РВСН Министр обороны проверит выполнение государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова, проведёт совещание, связанное с выполнением контрактов по производству многофункциональных истребителей Су-34, модернизацией производственных мощностей предприятия.

В начале марта Новосибирск также посещал заместитель Шойгу — Юрий Борисов. Замглавы военного ведомства рассказал журналистам, что воздушно-космические силы России в нынешнем году получат 16 новых бомбардировщиков Су-34.

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