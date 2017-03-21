Судебные приставы провели в Новосибирске рейд по должникам за горячую воду и отопление. В одной из квартир неплательщиков они арестовали статуэтки коней, скульптуру девушки и лепнину. Как сообщили сегодня, 21 марта, в управлении ФССП по Новосибирской области, в одной из квартир в Дзержинском районе их встретила цыганская семья, задолжавшая за тепло и горячую воду 25 тыс. рублей.

— Внятно пояснить причину просрочки оплаты мать семейства, являющаяся должницей, не сумела, а потому судебные приставы составили акт описи и ареста плазменного телевизора, мягкой мебели, лепнины, [статуи девушки], а также статуэток коней, украшавших помещение, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Приставы обошли 12 квартир новосибирцев, задолжавших компании «Сибэко» в среднем 20 тыс. рублей.

В одной из квартир, судебные приставы буквально спасли визитеров от кулаков недовольного хозяина. Другая квартира встретила жутким запахом и маршем насекомых по стенам. Хозяйка третьей квартиры вместе со своим сожителем честно призналась, что нигде не работает, но от долгов не отказывается, а потому не препятствовала аресту компьютера, телевизора и музыкального центра.

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